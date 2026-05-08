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Polícia

Polícia Civil prende cinco investigados por ataques a sedes de torcidas de Remo e Paysandu

Os mandados foram expedidos pelo Juízo das Garantias de Belém, com parecer favorável do Ministério Público do Estado

O Liberal
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Polícia Civil prende cinco investigados por ataques a sedes de torcidas de Remo e Paysandu. (Divulgação/ PC)

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos (DPTGE/DIOE), cumpriu cinco mandados de prisão preventiva durante a segunda fase da operação “Jogo Limpo”, deflagrada nesta sexta-feira (8), em Belém. Os alvos são investigados por participação em ataques às sedes de torcidas organizadas ligadas ao Clube do Remo e ao Paysandu Sport Club.

Os mandados foram expedidos pelo Juízo das Garantias de Belém, com parecer favorável do Ministério Público do Estado. As investigações contam com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e são desdobramento de uma operação que apura ações coordenadas de violência praticadas por integrantes de torcidas organizadas.

De acordo com o delegado Marcos André, titular da DPTGE, a ofensiva faz parte das medidas repressivas e preventivas adotadas pela Polícia Civil para garantir a segurança dos torcedores, especialmente em razão da partida entre Clube do Remo e Sociedade Esportiva Palmeiras, válida pelo Campeonato Brasileiro Série A, marcada para domingo (10), em Belém.

“A atuação policial integra o conjunto de medidas repressivas e preventivas adotadas pela Polícia Civil com o objetivo de preservar a ordem pública e garantir a segurança dos torcedores”, destacou o delegado.

A Polícia Civil informou ainda que seguirá atuando para combater práticas criminosas ligadas ao contexto esportivo e assegurar que os eventos ocorram com tranquilidade para os torcedores.

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