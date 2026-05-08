Suspeito apontado como ‘disciplina’ de facção criminosa morre após troca de tiros com a PM no Tapanã

Antônio Carlos, conhecido pelo vulgo “Parazinho”, morreu após uma troca de tiros com equipes do 24º Batalhão da Polícia Militar no bairro do Tapanã, em Belém. Segundo informações da polícia, o suspeito teria reagido a uma abordagem realizada pelos policiais durante diligências da operação “Game Over 2.0” na região.

De acordo com as informações repassadas pela PM, “Parazinho” era apontado como responsável pela cobrança de taxas do crime na área e também atuaria como “disciplina” de uma organização criminosa, sendo encarregado de comandar o chamado “tribunal do crime” no Tapanã.

Segundo o coronel Vicente, do 24º BPM, as equipes policiais realizaram um cerco no local após informações sobre a presença do suspeito. Ainda conforme o oficial, o homem reagiu à abordagem e houve troca de tiros.

“O indivíduo, vulgo Parazinho, de alta periculosidade, reagiu à abordagem policial, trocando tiros com as equipes. As equipes revidaram a injusta agressão e o indivíduo foi baleado, socorrido até a UPA de Icoaraci, mas evoluiu a óbito”, afirmou o coronel.

A Polícia Militar informou ainda que o suspeito possuía passagens por tráfico de drogas e era apontado como integrante de facção criminosa. Conforme a corporação, ele estaria armado e em posse de entorpecentes no momento da ação.

“O que é disciplina? É aquele indivíduo que pega membros de organização criminosa, tortura e executa por descumprirem as determinações dessa organização”, declarou o coronel Vicente.

Após o confronto, a ocorrência foi apresentada na delegacia para os procedimentos legais. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.