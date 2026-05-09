PRF apreende espingarda e munições na BR-230, em Itupiranga

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu arma de fogo e munições na manhã desta sexta-feira (8/5), durante uma fiscalização no quilômetro 160 da BR-230, em Itupiranga, no sudeste do Pará. De acordo com a PRF, por volta das 10h50, os agentes abordaram uma motocicleta conduzida por um homem, a qual não possuía placa de identificação.

Durante a fiscalização e inspeção, a polícia encontrou dentro de um saco uma espingarda calibre .22, com 23 munições intactas de mesmo calibre.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ao ser questionado, o condutor informou não possuir porte de arma e admitiu que o armamento não tinha registro ou documentação que comprovasse sua legalidade.

Com isso, todo o material e o condutor foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Itupiranga para que os procedimentos cabíveis fossem adotados.

A PRF informou que, com esta apreensão, a instituição retira mais uma arma irregular de circulação, “contribuindo para o aumento da segurança viária e a prevenção de crimes na região do sudeste paraense”.