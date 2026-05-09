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Polícia

PM impede plano de facção para roubar aeronave em fazenda de Itaituba

Suspeitos transportavam armas, combustível de aviação e ferramentas usadas na preparação do crime

O Liberal
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PM impede plano de facção para roubar aeronave em fazenda de Itaituba. (Divulgação)

Uma operação integrada da Polícia Militar do Pará impediu um assalto a uma fazenda no município de Itaituba, sudoeste do Pará, que teria como alvo o roubo de uma aeronave. A ação ocorreu entre os dias 5 e 8 de maio, terça e sexta-feira, após levantamentos de inteligência apontarem que um grupo criminoso ligado à facção CCA estaria articulando o crime na região.

Segundo informações da Agência de Inteligência Intermediária do CPR X, policiais receberam denúncias repassadas por agentes do município de Anapu sobre a movimentação suspeita de integrantes da facção. A partir disso, foram iniciadas diligências e monitoramentos em Itaituba, sob determinação do comandante do CPR X, coronel Márcio Abud, e do subcomandante, major Renato.

Durante o acompanhamento, os agentes identificaram intensa movimentação de suspeitos em um hotel da cidade. Conforme a PM, os investigados utilizavam bonés e realizavam trocas frequentes dos acessórios, numa possível tentativa de dificultar a identificação facial.

Entre os monitorados estavam Mateus Campos de Sousa, conhecido como “Maitê”, e Vanderson Almeida Rocha, que utilizava uma VW Saveiro Cross branca para deslocamentos até uma residência localizada na 32ª Rua. No local, segundo a polícia, eles se reuniam com outros integrantes do grupo, incluindo Wesley Ilton Souza Silva, conhecido como “Raposão”, além de Miguel Alberto, apontado como piloto da aeronave, Jonas Ferreira de Souza e Márcia Maissa dos Santos. De acordo com a PM, todos teriam ligação com a facção criminosa CCA.

As investigações apontaram que o grupo estaria sendo financiado por um homem conhecido pelo apelido de “Profeta”, também apontado como integrante da facção e que, segundo a polícia, estaria fora do país.

Na quinta-feira (7), os policiais observaram os suspeitos transportando mochilas e carregando diversos materiais para o veículo utilizado pelo grupo, entre eles galões de combustível de aviação, baterias e ferramentas, reforçando a suspeita da preparação do crime.

Com apoio de equipes da Companhia Independente de Missões Especiais (CIME), os policiais realizaram a interceptação do veículo na entrada da cidade, nas proximidades da ponte do Km 17, enquanto o grupo seguia em direção à fazenda alvo da ação criminosa.

Durante a abordagem, foram apreendidos uma pistola, um revólver calibre 38, aparelhos celulares, uma substância semelhante a crack e outros materiais utilizados no planejamento do assalto.

Ainda segundo a PM, os próprios suspeitos teriam confirmado que pretendiam invadir a propriedade rural para roubar a aeronave. Todos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça.

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