Homem que perseguia ex e ameaçou manter filha refém após término do relacionamento é preso em Bujaru

Um homem foi preso pela Polícia Civil em Bujaru, no nordeste do Pará, suspeito de cometer os crimes de ameaça, perseguição, violência psicológica contra a ex-companheira e também abandono de incapaz. Segundo a PC, a vítima procurou a delegacia do município e denunciou que o suspeito apresentava comportamento possessivo e tentava localizá-la de forma insistente e, inclusive, afirmou que faria a filha do casal de “refém” depois do término do relacionamento dos dois. O caso ocorreu na última quarta-feira (7/5), mas só foi divulgado na quinta (8/5).

De acordo com a polícia, a vítima denunciou aos agentes que estava sendo perseguida, ameaçada de morte e intimidada pelo investigado. Conforme a apuração das autoridades, o homem teria ido até a residência onde a vítima estava abrigada, ocasião em que levou uma criança menor de idade sem autorização e passou a enviar mensagens ameaçadoras, afirmando, inclusive, que faria a filha do casal de “refém” caso a polícia fosse acionada.

Diante da gravidade dos fatos, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar realizaram diligências imediatas até o imóvel onde o suspeito estava residindo. No local, foram encontradas duas crianças, de dois e cinco anos de idade, desacompanhadas no interior da residência.

Na sequência, após levantamento de informações e diligências continuadas, o investigado foi localizado e conduzido à unidade policial para os procedimentos legais cabíveis. Ele permanece à disposição da Justiça.