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Polícia

​Homem é encontrado morto em canal no conjunto Promorar, em Belém

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará realizaram o resgate do corpo

O Liberal
fonte

Homem é encontrado morto em canal no conjunto Promorar, em Belém. (Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Um corpo foi encontrado na manhã deste sábado (9) no canal do Conjunto Promorar, localizado no bairro da Maracangalha, em Belém. Segundo informações repassadas por moradores da área, a vítima seria um homem que morava na área.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará realizaram o resgate do corpo, enquanto a Polícia Científica do Pará ficou responsável pela remoção e pelos procedimentos periciais no local. A área precisou ser isolada durante o trabalho das equipes.

De acordo com as equipes que atenderam a ocorrência, o corpo não apresentava marcas aparentes de violência. Moradores da área suspeitam que o homem possa ter ido ao banheiro da residência onde morava e, em seguida, caído no canal. O banheiro da casa fica localizado na beira do canal.

No local, os moradores evitaram gravar entrevistas e preferiram não dar mais detalhes sobre o caso. As circunstâncias da morte deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

 

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