Homem é encontrado morto em canal no conjunto Promorar, em Belém
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará realizaram o resgate do corpo
Um corpo foi encontrado na manhã deste sábado (9) no canal do Conjunto Promorar, localizado no bairro da Maracangalha, em Belém. Segundo informações repassadas por moradores da área, a vítima seria um homem que morava na área.
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará realizaram o resgate do corpo, enquanto a Polícia Científica do Pará ficou responsável pela remoção e pelos procedimentos periciais no local. A área precisou ser isolada durante o trabalho das equipes.
De acordo com as equipes que atenderam a ocorrência, o corpo não apresentava marcas aparentes de violência. Moradores da área suspeitam que o homem possa ter ido ao banheiro da residência onde morava e, em seguida, caído no canal. O banheiro da casa fica localizado na beira do canal.
No local, os moradores evitaram gravar entrevistas e preferiram não dar mais detalhes sobre o caso. As circunstâncias da morte deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
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