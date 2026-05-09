Ciclista morre após atropelamento na madrugada desde sábado (9), na PA-150

Um ciclista morreu após ser atropelado na madrugada deste sábado (9), na rodovia estadual PA-150, no trecho entre os municípios de Tailândia e Moju, no nordeste do Pará. O acidente ocorreu próximo ao trevo da Forquilha, a cerca de 60 quilômetros da sede de Tailândia.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima ainda não havia sido identificada até a manhã deste sábado. O ciclista conduzia uma bicicleta quando foi atingido por uma picape modelo Volkswagen Saveiro.

Segundo relato do motorista, o ciclista teria invadido a pista repentinamente. Ainda conforme o depoimento, a bicicleta não possuía iluminação nem sinalização refletiva, o que teria dificultado a visualização da vítima durante a madrugada.

Após o acidente, o motorista acionou a Polícia Rodoviária Estadual e permaneceu no local até a chegada das equipes. Ele foi encaminhado à Delegacia de Tailândia, onde realizou teste de alcoolemia, que apresentou resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.

A Polícia Civil informou que as perícias já foram solicitadas e que as investigações seguem para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias do atropelamento.