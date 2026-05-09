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Polícia

Carro pega fogo na avenida Senador Lemos, em Belém

Até o momento, as autoridades não confirmaram se houve feridos, nem a causa do incêndio

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o carro sendo destruído pelo fogo. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um carro pegou fogo no fim da manhã deste sábado (9), na avenida Senador Lemos, em Belém. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, segundo informou o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o automóvel é consumido pelas chamas, enquanto pessoas acompanham a ocorrência às margens da via. Em outra gravação feita por um motorista que passava pelo local, o veículo já aparece completamente destruído pelo incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou uma equipe para conter o fogo. Em nota, a corporação informou que as chamas foram extintas rapidamente e que não houve necessidade de atendimento a vítimas.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que extinguiu as chamas do veículo. Ninguém ficou ferido. Não foi solicitada perícia”, informou o CBMPA.

Até o momento, as causas do incêndio não foram confirmadas. A Polícia Civil informou, às 12h26 deste sábado, que não houve registro da ocorrência.

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