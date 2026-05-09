Carro pega fogo na avenida Senador Lemos, em Belém

Um carro pegou fogo no fim da manhã deste sábado (9), na avenida Senador Lemos, em Belém. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, segundo informou o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o automóvel é consumido pelas chamas, enquanto pessoas acompanham a ocorrência às margens da via. Em outra gravação feita por um motorista que passava pelo local, o veículo já aparece completamente destruído pelo incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou uma equipe para conter o fogo. Em nota, a corporação informou que as chamas foram extintas rapidamente e que não houve necessidade de atendimento a vítimas.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que extinguiu as chamas do veículo. Ninguém ficou ferido. Não foi solicitada perícia”, informou o CBMPA.

Até o momento, as causas do incêndio não foram confirmadas. A Polícia Civil informou, às 12h26 deste sábado, que não houve registro da ocorrência.