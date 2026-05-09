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Polícia

Paraense morre após ser espancado em Goiás; família faz campanha para trazer corpo ao Pará

O espancamento ocorreu na madrugada do último domingo (3), durante uma confusão em uma festa realizada no setor Santa Mônica, em Mozarlândia.

O Liberal
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Paraense morre após ser espancado em Goiás; família faz campanha para trazer corpo ao Pará. (Foto: Redes Sociais)

Familiares do paraense Jhefferson Foro Correia, de 22 anos, iniciaram uma campanha solidária para arrecadar recursos e custear o traslado do corpo do jovem até o Pará. Ele morreu na última sexta-feira (8), após dias internado em um hospital goiano, depois que foi brutalmente agredido durante uma festa no município de Mozarlândia, no estado de Goiás.

Natural de Acará, no nordeste paraense, Jhefferson havia se mudado para Goiás em busca de melhores oportunidades de vida há cerca de um mês e meio. A morte dele causou forte comoção entre parentes, amigos e moradores da cidade natal. O jovem deixa uma namorada grávida de quatro meses.

Crime

Jhefferson evoluiu a óbito após passar vários dias internado em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Goiânia. Ele havia sido transferido às pressas para a capital goiana depois de sofrer graves ferimentos na cabeça durante as agressões. Segundo informações da família, o espancamento ocorreu na madrugada do último domingo (3), durante uma confusão em uma festa realizada no setor Santa Mônica, em Mozarlândia. O jovem sofreu traumatismo craniano grave e precisou ser entubado ainda nas primeiras horas de atendimento médico. Um amigo da vítima, que teria tentado defender Jhefferson, também ficou ferido. Não há informações sobre o estado de saúde do outro jovem.

Nos dias em que permaneceu internado, familiares chegaram a iniciar uma campanha de Pix para custear a ida de um responsável até Goiânia, já que a presença de um parente era necessária para autorizar procedimentos médicos e acompanhar o quadro clínico do jovem. Apesar dos esforços da equipe médica, Jhefferson não resistiu aos ferimentos.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades de Goiás. Até o momento, ninguém foi preso e os suspeitos envolvidos nas agressões ainda não foram identificados oficialmente. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do jovem e cobraram justiça. A família também segue mobilizada em busca de apoio financeiro para realizar o translado do corpo até o município de Acará, onde deverá ocorrer o sepultamento. Pessoas que quiserem ajudar podem entrar em contato com a família ou enviar valores pela chave Pix: 91991459994, em nome de Gelciane Foro Correia. A instituição é o Nubank.

 

 

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Paraense é morto em Goiás

homicídio de paraense
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