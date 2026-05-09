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Polícia

Corpo de jovem morto em ataque a tiros é encontrado dentro de igarapé em Vitória do Xingu

A vítima foi alvejada e desapareceu na noite de sexta-feira (8)

O Liberal
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Corpo de jovem morto em ataque a tiros é encontrado dentro de igarapé em Vitória do Xingu. (Foto: Redes Sociais)

O corpo de um jovem identificado como Mikael Souza de Lima, de 19 anos, foi encontrado na manhã deste sábado (9) preso a uma árvore dentro do Igarapé na região do Facão, zona rural de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. A vítima havia sido baleada durante um ataque cometido por dois suspeitos na noite de sexta-feira (8).

Familiares realizavam buscas desde a noite anterior, quando o jovem desapareceu após ser atingido por um único disparo de arma de fogo. O corpo foi localizado por volta das 11h, praticamente no mesmo trecho do rio onde a vítima havia sumido nas águas.

Segundo informações preliminares, Mikael estava acompanhado do tio por volta das 22h da sexta-feira (8), quando dois homens surgiram e efetuaram disparos. A principal suspeita é de que os criminosos tinham como alvo o tio do jovem, mas acabaram atirando em Mikael por engano devido à baixa visibilidade no local.

Relatos apontam que um dos suspeitos permaneceu em uma canoa, enquanto o outro teria ficado escondido em meio à vegetação às margens do igarapé. Após ser baleado, Mikael tentou escapar pulando na água, mas desapareceu logo em seguida.

O tio da vítima também entrou no rio na tentativa de fugir dos atiradores. Ainda conforme testemunhas, os criminosos chegaram a fazer novos disparos contra ele, porém nenhum tiro o atingiu.

A Polícia Civil de Vitória do Xingu abriu investigação para esclarecer a motivação e identificar os envolvidos no homicídio. Os investigadores informaram que já trabalham com uma linha investigativa, mas detalhes não foram divulgados para não atrapalhar o andamento do caso. O corpo do jovem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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