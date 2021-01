Polícia Civil procura por homem que estuprou adolescente em Canaã dos Carajás

Haroldo Pereira, de 29 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do Pará. Ele tem um mandado de prisão preventiva decretado pela suspeita de crime de estupro contra um adolescente de 14 anos, em Canaã dos Carajás, sudeste do Estado. O crime tem comprovação médica e a vítima é de uma família que acolheu o homem há cerca de três meses atrás. Ele fugiu sem levar nada e está foragido.

A família da vítima foi caridosa com Haroldo. Ele apareceu em uma igreja da cidade e alegou estar desempregado e passando necessidade. O pastor tentou intermediar ajuda e foi quando a família se voluntariou para dar abrigo. Os pais do adolescente não se importaram com o passado de quem estavam acolhendo. Só queriam ajudar. E assim passaram cerca de três meses. A relação com o hóspede era totalmente amigável e acima de suspeitas, como foi relatado à Polícia Civil.

Na última sexta-feira (15), o adolescente comunicou aos pais que havia sido estuprado por Haroldo. Disse que sentia muitas dores e foi levado ao Hospital Municipal de Canaã. O médico que atendeu a vítima acionou a polícia. O homem já tinha fugido, sem levar nada dos pertences que ficaram na casa da família que o abrigou. Os exames foram feitos pela sede do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Parauapebas.

Só depois de tudo isso, a família então soube que Haroldo era dependente químico, tinha envolvimento com o tráfico de drogas e já havia cumprido pena por roubo. Agora deverá responder pelo crime de estupro de vulnerável. Informações que possam ajudar na captura do homem podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). Não é preciso se identificar e a ligação é gratuita de qualquer aparelho.