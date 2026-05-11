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Polícia

Operação policial termina com três suspeitos mortos em Aveiro

A ação teve o objetivo de localizar integrantes de facções criminosas que estariam escondidos em uma comunidade do município

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o material apreendido pela polícia após o confronto com os suspeitos. (Foto: Reprodução | Giro Portal)

Três homens morreram durante uma operação integrada das forças de segurança na madrugada desta segunda-feira (11/5), na comunidade Araipá, no município de Aveiro, no sudoeste do Pará. Segundo a polícia, os suspeitos eram conhecidos pelos apelidos de "Artilheiro", "Negão" e "Japinha".

Segundo o Giro Portal, denominada “Operação Aveiro”, o trabalho teve como objetivo localizar integrantes de facções criminosas que estariam escondidos na comunidade. Participaram da ação policiais civis e militares do Comando de Policiamento Regional X (CPR X), 15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM), 1ª Companhia de Missões Especiais (1ª CIME).

Ainda conforme o Giro, a polícia informou que a investigação teve início após atos de vandalismo registrados no município de Rurópolis, em outubro de 2025, quando muros do quartel da Polícia Militar, da delegacia de Polícia Civil e de outros prédios públicos foram pichados com siglas de facções criminosas.

Conforme relato policial, as equipes saíram de Itaituba por volta das 2h da madrugada e seguiram por via fluvial até a comunidade Araipá. Ao chegarem ao imóvel apontado pelo serviço de inteligência, os agentes teriam sido recebidos com disparos de arma de fogo. Houve troca de tiros e os três suspeitos foram baleados. Eles não resistiram aos ferimentos.

A polícia informou ainda que um quarto suspeito conseguiu fugir para uma área de mata e não foi localizado. Segundo os agentes, o homem conhecido como "Japinha" seria suspeito de participação em execuções registradas no município de Altamira em abril de 2026.

Durante a operação, foram apreendidas uma pistola calibre .380, uma espingarda calibre .32, um rifle calibre .22, munições de diversos calibres, quatro celulares, uma balança de precisão e dois rádios comunicadores. Nenhum policial ficou ferido durante a ação. 

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido e aguarda retorno.

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