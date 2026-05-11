Suspeito de matar o filho de 6 meses com terçado diz que queria acertar a esposa

José Elias Bezerra Barbosa, 29 anos, foi preso nesta segunda-feira (11/5) suspeito de matar o próprio filho, Abraão dos Santos Barbosa, de apenas 6 meses, com um golpe de terçado na cabeça. O crime ocorreu no domingo (10/5), no município de Afuá, no Arquipélago do Marajó.

Segundo a Polícia Militar, a mãe da vítima levou o bebê até o Hospital de Emergência de Macapá, no Amapá, por conta da proximidade. No entanto, por conta da gravidade do ferimento, Abraão deu entrada na unidade morto.

Ainda de acordo com a PM, a genitora havia registrado um boletim de ocorrência na Delegacia de Santana e informado, inicialmente, que o filho teria morrido após cair da rede. Com isso, os policiais amapaenses solicitaram o laudo necroscópico à Polícia Científica do Amapá para identificar a causa da morte.

Policiais militares e civis da Delegacia de Afuá se deslocaram até o local do ocorrido e encontraram o suspeito na casa da mãe dele, que fica próxima de onde o episódio aconteceu. Segundo a PM, José confessou o crime e alegou que a intenção não era atingir o filho, mas a esposa. Ele disse, conforme o relatório policial, que teria arremessado o terçado contra a companheira.

Conforme as autoridades, a mãe da criança disse que a informação falsa no boletim de ocorrência era porque teria sido supostamente ameaçada pelo suspeito ainda na residência do casal. A mulher relatou aos agentes que José teria afirmado que a mataria, assim como a filha, caso ela relatasse o que tinha acontecido com Abraão. Além disso, a mãe do bebê também informou que sofria constantes agressões físicas e verbais no contexto de violência doméstica, segundo a Polícia Militar.

Os policiais apreenderam a arma do crime, que foi entregue pelo suspeito, e a levaram para a Delegacia de Afuá, juntamente com José. Ele segue à disposição da Justiça.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.