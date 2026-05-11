Motociclista morre após ser atingido por carro na BR-316, em Ananindeua

Valdiney Santos dos Santos morreu em um acidente de trânsito registrado na tarde desta segunda-feira (11/5), na BR-316, próximo a um supermercado, em Ananindeua, na Grande Belém. A vítima conduzia uma motocicleta e foi atingida por um carro, que a jogou contra um poste.

Nas redes sociais, vídeos após o sinistro foram compartilhados. Em um deles, é possível ver a parte frontal do Fiat Siena branco, automóvel envolvido na batida, destruído, e também o corpo da vítima. “Aqui na BR. O rapaz atropelado”, diz o cinegrafista amador.

Acidente na BR-316 Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) se deslocou ao local, juntamente com a Polícia Militar, para isolar a área. Depois disso, a Polícia Científica (PCIPA) foi comunicada sobre o ocorrido e realizou a perícia do acidente e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Conforme a perícia, a suspeita é de que o Siena tenha tentado ultrapassar um caminhão-tanque para entrar no supermercado quando atingiu Valdiney, que passava de moto pela rodovia. Com o impacto, o motociclista foi jogado contra o poste e não resistiu aos ferimentos.

Em nota, o Detran informou que os agentes do órgão isolaram a área e orientaram os motoristas. "O trânsito já está normalizado", comunicou. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.