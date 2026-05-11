Suspeito de esfaquear quatro pessoas em festa é preso pela PM em Monte Alegre

Uma confusão durante uma festa na comunidade Passagem, entre os municípios de Monte Alegre e Santarém, no oeste do Pará, terminou com quatro pessoas esfaqueadas na noite do último domingo (10). O suspeito do ataque foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (11). Um segundo homem que também estaria envolvido no ataque fugiu e está sendo procurado.

De acordo com as informações preliminares, duas vítimas foram encaminhadas para hospitais de Monte Alegre, enquanto outras duas precisaram ser transferidas para Santarém devido à gravidade dos ferimentos.

Entre os feridos está Roger Silva, conhecido como “Justiceiro”, responsável por um blog policial da região. Segundo relatos, ele tentou conter a briga e acalmar os envolvidos, mas acabou sendo atingido durante a confusão. Roger foi levado para atendimento médico e, conforme informações preliminares, não corre risco de morte e deve receber alta hospitalar.

Outra vítima sofreu ferimentos graves, com exposição de vísceras, e foi encaminhada ao centro cirúrgico em estado grave. O estado de saúde das demais vítimas não foi divulgado.

Após buscas realizadas pela Polícia Militar, o suspeito foi localizado e preso horas depois na casa da namorada, na comunidade Boa Vista do Tapará. O suspeito foi apresentado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém e, segundo a PM, teria confessado o crime aos policiais. O caso deve ser investigado como tentativa de homicídio.