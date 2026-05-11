Criança de 3 anos morre afogada em rio na zona ribeirinha de Oriximiná

Uma criança identificada como Ezequiel de Oliveira Dias, de apenas 3 anos, morreu afogada na manhã de domingo (10/5), na região ribeirinha do município de Oriximiná, no oeste do Pará. O caso ocorreu no rio Maria Pixi, em um trecho conhecido como Igarapé dos Currais.

Segundo as informações iniciais, o menino desapareceu ao cair nas águas. Os pais e pessoas que estavam no local iniciaram as buscas rapidamente e, pouco tempo depois, o corpo foi encontrado. Apesar dos esforços para tentar realizar os procedimentos de ressuscitação, a criança não apresentava mais sinais vitais. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.

A morte da criança causou comoção entre familiares e moradores da comunidade, que lamentaram a morte precoce do menino, que era conhecido como ‘Zequinha’. A rede municipal de ensino também usou as redes sociais para prestar apoio. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Oriximiná comunicou pesar pelo falecimento do estudante.

“A Secretaria Municipal de Educação manifesta profundo pesar pelo falecimento do aluno Ezequiel de Oliveira Dias, estudante do Pré I da Escola Santa Maria, ocorrido neste domingo, 10 de maio”, informou o órgão.

A secretaria também prestou solidariedade aos pais, familiares, amigos, professores e à comunidade escolar, desejando força diante da perda.