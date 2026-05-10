Vídeo: membro de organizada do Remo é cercado por torcedores do Palmeiras em Belém

Uma confusão envolvendo "torcedores" de Remo e Palmeiras foi registrada antes da partida entre as equipes, neste domingo (10), em Belém. Um homem ligado a uma torcida do Clube do Remo, acabou cercado por integrantes de outra organizada, do Palmeiras, nas proximidades do Mangueirão.

Segundo informações que circulam nas redes sociais, o torcedor azulino teria sido identificado no meio da torcida palmeirense, o que provocou tensão e princípio de tumulto no local. A situação mobilizou equipes da Polícia Militar, que agiram rapidamente para retirar o homem da área da confusão e evitar possíveis agressões.

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Vídeos da confusão circularam nas redes sociais

Imagens do momento começaram a ser compartilhadas nas redes sociais pouco depois da ocorrência e repercutiram entre torcedores das duas equipes. Nos vídeos, é possível ver o momento em que o torcedor aparece cercado por integrantes da organizada do Palmeiras enquanto policiais tentam controlar a situação. Assista:

PConfusões marcam pré-jogo

A Polícia Militar (PM) evitou a confusão. Uma equipe que fazia o patrulhamento preventivo na área, interviu rapidamente e conseguiu retirar o homem do meio da confusão antes que ele fosse atacado.

O torcedor foi escoltado para dentro de uma viatura da PM e encaminhado para outro local. Antes disso, o torcedor do Remo foi obrigado pelos palmeirenses a retirar a camisa do clube paraense. Ele ainda levou um soco nas costelas.

Outros confrontos entre torcedores das duas equipes foram registrados nos arredores do Mangueirão, apesar do policiamento reforçado. Na avenida Transmangueirão, ao lado do Estádio Olímpico, torcedores do Palmeiras e do Remo brigaram utilizando paus e pedras. A Polícia Militar conseguiu intervir e dispersou a briga. Ao menos três torcedores, que parecem ser do Palmeiras, foram detidos no local.