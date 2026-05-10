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Torcida paraense faz festa e recebe Palmeiras em Belém; veja o vídeo!

Torcedores palmeirenses fizeram festa para comemorar a chegada do Verdão na capital paraense

O Liberal

Antes mesmo de a bola rolar no Mangueirão, Belém já vivia uma festa à altura de um dos confrontos mais aguardados do Campeonato Brasileiro de 2026: a chegada do Palmeiras para enfrentar o Clube do Remo pela 15ª rodada da Série A.

O vídeo publicado pela TV Palmeiras, com o título "Verdão chega a Belém nos braços do povo", registrou a calorosa recepção da torcida paraense à delegação alviverde — um espetáculo à parte, antes mesmo do apito inicial. Torcedores tomaram as imediações do hotel e as ruas no caminho da delegação palmeirense, erguendo faixas, bandeiras e fazendo muito barulho.

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Com o técnico Abel Ferreira suspenso, o Palmeiras chega a Belém sob o comando interino de João Martins — embalado por uma vitória recente sobre o Sporting Cristal na Copa Libertadores. O elenco alviverde conta com peças de peso como Gustavo Gómez, Andreas Pereira e o artilheiro Flaco López, que vive fase iluminada com três gols nas últimas quatro partidas.

Do lado do Leão Azul, o técnico Léo Condé tem o atacante Alef Manga como trunfo principal, decisivo em duas das últimas três partidas da equipe paraense. O Remo chega ao duelo buscando reduzir os quatro pontos de distância que o separam da saída da zona de rebaixamento, contando com o calor da torcida para protagonizar a maior surpresa da rodada.

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