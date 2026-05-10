Torcida paraense faz festa e recebe Palmeiras em Belém; veja o vídeo! Torcedores palmeirenses fizeram festa para comemorar a chegada do Verdão na capital paraense O Liberal 10.05.26 14h00 Antes mesmo de a bola rolar no Mangueirão, Belém já vivia uma festa à altura de um dos confrontos mais aguardados do Campeonato Brasileiro de 2026: a chegada do Palmeiras para enfrentar o Clube do Remo pela 15ª rodada da Série A. O vídeo publicado pela TV Palmeiras, com o título "Verdão chega a Belém nos braços do povo", registrou a calorosa recepção da torcida paraense à delegação alviverde — um espetáculo à parte, antes mesmo do apito inicial. Torcedores tomaram as imediações do hotel e as ruas no caminho da delegação palmeirense, erguendo faixas, bandeiras e fazendo muito barulho. VEJA MAIS Remo x Palmeiras: odds apontam leve favoritismo do Palmeiras; veja! Exagero ou realidade? As cotações mostram leve diferença entre as equipes antes do confronto Palmeiras exalta pontos turísticos de Belém em vídeo antes de duelo contra o Remo Nas imagens, clube mostra o Centro Históricoo Ver-o-Peso e a Basílica de Nazaré Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão Verdão traz força máxima; Remo aposta no Fenômeno Azul Com o técnico Abel Ferreira suspenso, o Palmeiras chega a Belém sob o comando interino de João Martins — embalado por uma vitória recente sobre o Sporting Cristal na Copa Libertadores. O elenco alviverde conta com peças de peso como Gustavo Gómez, Andreas Pereira e o artilheiro Flaco López, que vive fase iluminada com três gols nas últimas quatro partidas. Do lado do Leão Azul, o técnico Léo Condé tem o atacante Alef Manga como trunfo principal, decisivo em duas das últimas três partidas da equipe paraense. O Remo chega ao duelo buscando reduzir os quatro pontos de distância que o separam da saída da zona de rebaixamento, contando com o calor da torcida para protagonizar a maior surpresa da rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Palmeiras série a 2026 Clube do Remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MAIS ESPORTES Irã confirma presença na Copa do Mundo de 2026 e apresenta exigências aos países-sede Governo iraniano pediu garantias sobre vistos, segurança e respeito à delegação durante o torneio 10.05.26 8h37 Futebol Participantes da Corrida do Sal terão acesso a milhares de fotos da prova horas após o evento Cobertura será feita pela Fotop, empresa especializada em captação de imagens esportivas 10.05.26 8h00 Carlos Ferreira Leão em jogo para o máximo das virtudes 10.05.26 7h00 ESPORTES CRB derrota o Operário-PR e conquista a primeira vitória em Maceió pela Série B Os gols da vitória foram de Pedro Castro e Mikael 09.05.26 23h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES DUELO Palmeiras exalta pontos turísticos de Belém em vídeo antes de duelo contra o Remo Nas imagens, clube mostra o Centro Históricoo Ver-o-Peso e a Basílica de Nazaré 10.05.26 13h00 Futebol Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão 10.05.26 8h00 JOGO DE HOJE Remo x Palmeiras: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10/05) pela Série A do Brasileirão Remo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.05.26 15h00 vai chover? Veja a previsão do tempo para a partida entre Remo e Palmeiras no Mangueirão neste domingo Partida pela Série A será disputada neste domingo (10), em Belém 09.05.26 21h00