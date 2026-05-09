CRB derrota o Operário-PR e conquista a primeira vitória em Maceió pela Série B Estadão Conteúdo 09.05.26 23h06 Em duelo de opostos na Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB deu a primeira alegria à sua torcida. Neste sábado, no estádio Rei Pelé, o time alagoano fez valer o fator casa em confronto válido pela oitava rodada e venceu o Operário-PR por 3 a 0. Dois gols foram de Pedro Castro e um de Mikael. Com esta primeira vitória em casa, os anfitriões vão aos oito pontos, mas ainda dentro da zona de rebaixamento. Enquanto isso, os paranaenses ficam estacionados nos 12 pontos, ainda no bloco de cima da tabela. Os times voltam a campo pela nona rodada da Série B, na próxima semana. O CRB visita o Sport, na Ilha do Retiro, às 20h30 do domingo (17), já o Operário recebe o Náutico, no estádio Germano Krüger, às 16h do sábado (16). Avassalador desde o apito inicial, o CRB foi recompensado logo aos 10 minutos de confronto. Pedro Castro recebeu de Patrick De Lucca já na pequena área, girou sobre a marcação e bateu firme no canto, abrindo o placar. Fazendo falso domínio, os alagoanos marcaram mais uma vez: Lucas Lovat cruzou, Mikael raspou e a bola caiu no pé de Castro, que dominou e chutou forte. Cuenú ainda desviou, mas insuficiente para evitar o gol dos donos da casa. O amplo domínio fez os donos da casa pressionarem ainda mais o Operário, que pouco conseguiu ser criativo durante a primeira etapa. Assim, chegaram ao terceiro quando Mikael foi servido por Chrystopher, driblou Vágner e empurrou ao fundo das redes. O lance, porém, foi anulado por impedimento. Para o segundo tempo, o CRB voltou inalterado, enquanto o Operário trocou três peças para tentar corrigir os problemas. Logo no começo, no entanto, um duro golpe: Mikael cobrou falta frontal com força, a bola desviou na marcação e saiu do alcance do goleiro, que nada pôde fazer. Os visitantes, no desespero, foram para cima mas não conseguiram diminuir a desvantagem. Desta maneira, coube a Eduardo Barroca renovar o fôlego dentro de campo na equipe alagoana, promovendo duas mudanças em dois momentos. Luizinho Lopes, por outro lado, buscou acionar novas alternativas para sair com o gol de honra, contudo o time não conseguiu corresponder às expectativas dentro de campo e foi superado sem muitas dificuldades. FICHA TÉCNICA CRB 3 X 0 OPERÁRIO-PR CRB - Matheus Albino (Vitor Caetano); Hereda, Wallace, Henri e Lucas Lovat; Chrystopher (Geovane), Pedro Castro e Patrick De Lucca; Thiaguinho (Douglas Baggio), Mikael (Luiz Phellype) e Dadá Belmonte (Reverson). Técnico: Eduardo Barroca. OPERÁRIO-PR - Vágner; Mikael Doka (Maguinho), Cuenú, Klaus e Moraes; Matheus Trindade (Neto Paraíba), Vinícius Diniz e Boschilia; Hildeberto Pereira (Pedro Vilhena), Caio Dantas (Pablo) e Aylon (Felipe Augusto). Técnico: Luizinho Lopes. GOLS - Pedro Castro, aos 10 e 26 minutos do primeiro tempo, e Mikael, aos três minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Douglas Baggio e Vitor Caetano (CRB); Mikael Doka, Cuenú, Vinícius Diniz e Miranda (OPE). ÁRBITRO - Léo Simão Holanda (CE). PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis. LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B CRB Operário-PR COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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