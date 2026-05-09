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Galvão Bueno revela tristeza por fase de João Fonseca e questiona: O que está faltando?

Estadão Conteúdo

A derrota e eliminação de João Fonseca neste sábado, dia 9, no ATP de Roma, chamou a atenção de um ilustre torcedor. Galvão Bueno, icônico narrador e jornalista, foi às redes sociais para declarar sua tristeza com a atual fase da maior promessa do tênis masculino do Brasil.

"João Fonseca caiu na estreia do ATP de Roma!! Derrota para o sérvio Hamad Medjedovic, nº 57 do mundo, por 3/6, 6/3 e 7/6!! Como já tinha acontecido em Madrid, João teve um apagão no terceiro set e saiu atrás com duas quebras!!", escreveu Galvão em sua conta oficial no X, antigo Twitter.

"Ainda assim achou forças, salvou matchpoint e buscou o empate, com grande apoio da torcida brasileira presente!! Mas no tiebreak teve outro apagão na hora da decisão!! Voltou a cair de nível e levou 7 a 1!! Não quero ser um grande entendedor de tênis, mas façam as perguntas: o que está faltando? Falta agressividade? Falta condicionamento físico? Falta equilibrio mental? Pra mim, o que não falta é tristeza!! Fico muito triste com esse momento dele!!", completou o comunicador.

João Fonseca foi derrotado por Hamad Medjedovic na estreia do Roma Open, pelo placar de 2 sets a 1, após 2h24 de jogo. O brasileiro chegou a vencer o primeiro set, mas o sérvio se recuperou e conquistou os dois seguintes, incluindo o tie-break decisivo. Esta é a terceira derrota consecutiva de Fonseca, que agora se prepara para Roland Garros.

Mais tarde, à ESPN, João lamentou as oportunidades perdidas. O brasileiro não aproveitou a instabilidade emocional do adversário, que quebrou a raquete, e sofreu a virada. No segundo set, ele teve chances de fechar, mas Medjedovic quebrou seu saque e venceu por 5/3.

"Nas oportunidades eu tive de fazer meu saque, ele me fez jogar o ponto. Botou duas devoluções bem, depois errei duas direitas", afirmou Fonseca à ESPN. "São oportunidades que não posso perder, ainda mais no momento em que eu estava melhor na partida", completou.

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