Galvão Bueno revela tristeza por fase de João Fonseca e questiona: O que está faltando? Estadão Conteúdo 09.05.26 20h06 A derrota e eliminação de João Fonseca neste sábado, dia 9, no ATP de Roma, chamou a atenção de um ilustre torcedor. Galvão Bueno, icônico narrador e jornalista, foi às redes sociais para declarar sua tristeza com a atual fase da maior promessa do tênis masculino do Brasil. "João Fonseca caiu na estreia do ATP de Roma!! Derrota para o sérvio Hamad Medjedovic, nº 57 do mundo, por 3/6, 6/3 e 7/6!! Como já tinha acontecido em Madrid, João teve um apagão no terceiro set e saiu atrás com duas quebras!!", escreveu Galvão em sua conta oficial no X, antigo Twitter. "Ainda assim achou forças, salvou matchpoint e buscou o empate, com grande apoio da torcida brasileira presente!! Mas no tiebreak teve outro apagão na hora da decisão!! Voltou a cair de nível e levou 7 a 1!! Não quero ser um grande entendedor de tênis, mas façam as perguntas: o que está faltando? Falta agressividade? Falta condicionamento físico? Falta equilibrio mental? Pra mim, o que não falta é tristeza!! Fico muito triste com esse momento dele!!", completou o comunicador. João Fonseca foi derrotado por Hamad Medjedovic na estreia do Roma Open, pelo placar de 2 sets a 1, após 2h24 de jogo. O brasileiro chegou a vencer o primeiro set, mas o sérvio se recuperou e conquistou os dois seguintes, incluindo o tie-break decisivo. Esta é a terceira derrota consecutiva de Fonseca, que agora se prepara para Roland Garros. Mais tarde, à ESPN, João lamentou as oportunidades perdidas. O brasileiro não aproveitou a instabilidade emocional do adversário, que quebrou a raquete, e sofreu a virada. No segundo set, ele teve chances de fechar, mas Medjedovic quebrou seu saque e venceu por 5/3. "Nas oportunidades eu tive de fazer meu saque, ele me fez jogar o ponto. Botou duas devoluções bem, depois errei duas direitas", afirmou Fonseca à ESPN. "São oportunidades que não posso perder, ainda mais no momento em que eu estava melhor na partida", completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Galvão Bueno João Fonseca tristeza COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÍCIA Sarah Souza conquista bronze no Grand Slam de judô, no Cazaquistão Competição segue até domingo (10/5). A delegação brasileira conta com 19 atletas na competição 09.05.26 9h52 mais esportes Atletas de karatê buscam apoio para disputar torneios e destacam importância do incentivo no esporte Sônia Coutinho e Rafael Cavalcante falam sobre desafios para disputarem competições 09.05.26 9h00 FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 Futebol Corrida do Sal exige preparação mais intensa dos atletas, explica maratonista De acordo com Kenny Rodrigues, os treinos para a prova devem ser "pesados", sobretudo para aqueles que optarem por competir na prova de 7 km. 09.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 JOGO DE HOJE Paysandu x Anápolis: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (09/05) pela Série C do Brasileirão Paysandu e Anápolis jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo 09.05.26 16h00 futebol Torcedores do Palmeiras terão ponto de encontro e escolta para partida contra o Remo Medidas de segurança pública serão adotadas em Belém no domingo (10), dia da partida no Mangueirão 09.05.26 18h17 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00