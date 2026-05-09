Cruzeiro vira sobre o Bahia na Fonte Nova, embala no Brasileirão e se afasta do Z-4 Estadão Conteúdo 09.05.26 23h32 O Cruzeiro confirmou a boa fase e venceu o Bahia de virada por 2 a 1, neste sábado, na Arena Fonte Nova, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro buscou o resultado após sair atrás e garantiu mais três pontos importantes fora de casa. Com a vitória, o time mineiro chega ao quarto triunfo nos últimos cinco jogos e sobe para a 10ª colocação, com 19 pontos, abrindo distância da zona de rebaixamento. Já o Bahia amplia a sequência negativa, tropeça pela quarta vez seguida e permanece com 22, perdendo força na parte de cima da tabela. O primeiro tempo foi equilibrado e marcado por muitas faltas, com poucas chances claras. O Bahia conseguiu abrir o placar aos 26 minutos, quando Fabrício Bruno cometeu pênalti em William José. Na cobrança, Luciano Juba bateu com categoria e colocou os donos da casa em vantagem. O Cruzeiro respondeu ainda antes do intervalo. Aos 40 minutos, em jogada bem trabalhada, Matheus Pereira acionou Villareal, que fez o pivô e serviu Kauã Moraes. O jovem atacante finalizou com precisão para deixar tudo igual. Na etapa final, o jogo ficou mais aberto, com as duas equipes buscando o gol. Kaio Jorge levou perigo em cabeçada para fora, enquanto Ademir obrigou Otávio a fazer boa defesa. Quando o empate parecia definido, o Cruzeiro encontrou o gol da virada. Aos 40 minutos, Kaique Kenji fez jogada individual pela direita, passou pela marcação e finalizou com categoria para decretar a vitória da Raposa. Nos minutos finais, o Bahia tentou pressionar, mas não conseguiu evitar a derrota diante de sua torcida neste Campeonato Brasileiro. FICHA TÉCNICA BAHIA 1 X 2 CRUZEIRO BAHIA - Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas (Michel Araújo) e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Sanabria (Ademir), Willian José (Everaldo) e Erick Pulga (Cristian Olivera). Técnico: Rogério Ceni. CRUZEIRO - Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kauã Moraes (Villalba); Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva), Matheus Henrique (Kaique Kenji) e Matheus Pereira; Villareal (Kaio Jorge) e Sinisterra (Wanderson). Técnico: Artur Jorge. GOLS - Luciano Juba, aos 26, e Kauã Moraes, aos 41 minutos do primeiro tempo. Kenji, aos 41 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Everaldo e Santiago Mingo (Bahia); Fabrício Bruno, Kauã Moraes e Otávio (Cruzeiro) ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE) RENDA - R$ 898.702,00 PÚBLICO - 30.423 torcedores LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Bahia Cruzeiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÍCIA Sarah Souza conquista bronze no Grand Slam de judô, no Cazaquistão Competição segue até domingo (10/5). A delegação brasileira conta com 19 atletas na competição 09.05.26 9h52 mais esportes Atletas de karatê buscam apoio para disputar torneios e destacam importância do incentivo no esporte Sônia Coutinho e Rafael Cavalcante falam sobre desafios para disputarem competições 09.05.26 9h00 FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 Futebol Corrida do Sal exige preparação mais intensa dos atletas, explica maratonista De acordo com Kenny Rodrigues, os treinos para a prova devem ser "pesados", sobretudo para aqueles que optarem por competir na prova de 7 km. 09.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Cruzeiro vira sobre o Bahia na Fonte Nova, embala no Brasileirão e se afasta do Z-4 09.05.26 23h32 Futebol Paysandu está na frente do Remo em ranking de clubes mais valiosos do Brasil, aponta pesquisa Clube bicolor teve uma avaliação de mercado mais alta que a do Leão Azul e ficou próximo ao Top 30 04.12.24 10h56 Rolê aleatório Ronaldinho Gaúcho chega em Baku para participar da COP-29 Ele foi convidado pelo governo do Azerbaijão e está oficialmente credenciado para o evento 13.11.24 9h27 Bundesliga Wolfsburg x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (20/12) pela Bundesliga Wolfsburg e Bayern de Munique jogam pelo Campeonato Alemão nesta quarta-feira, 20 de dezembro; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 20.12.23 13h30