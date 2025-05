AVS SAD x Boavista: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/05) pela Liga Portugal

AVS SAD x Boavista disputam hoje, segunda-feira (05/05), a 32° rodada da Liga Portugal. O jogo ocorre às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio do Clube Desportivo das Aves, em Vila das Aves, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir AVS SAD x Boavista ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+, a partir das 16h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Boavista é o lanterna da Liga Portugal e acumula 5 vitórias, 6 empates, 20 derrotas, 20 gols marcados e 51 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já o AVS SAD ocupa a 16° posição com 4 vitórias, 12 empates, 15 derrotas, 23 gols marcados e 55 gols sofridos. A equipe não vence há 7 rodadas do Campeonato Português.

AVS SAD x Boavista: prováveis escalações

AVS SAD: Ochôa; Devenish, Roux, Teixeira; Rodrigues, Mendonça, Grau, Fonseca; Akinsola, Luis, Mercado.

Boavista: Vaclik; Ferreira, Fogning, Abascal, Agra; Ginkel, Perez, Silva, Diaby, Bozeník, Kone.

FICHA TÉCNICA

AVS SAD x Boavista

Campeonato Português

Local: Estádio do Clube Desportivo das Aves, em Vila das Aves, Portugal

Data/Horário: 05 de maio de 2025, 16h15