Sarah Souza conquista bronze no Grand Slam de judô, no Cazaquistão

Competição segue até domingo (10/5). A delegação brasileira conta com 19 atletas na competição

A imagem em destaque mostra a judoca brasileira Sarah Souza, de 22 anos. (Foto: Reprodução | Instagram | @soouza_saraah)

A brasileira Sarah Souza, de 22 anos, conquistou a medalha de bronze no Grand Slam de judô de Astana, no Cazaquistão, que iniciou na sexta-feira (8/5) e vai até domingo (10/5). Esse foi o primeiro pódio do país na competição, que conta com a participação de 300 atletas, e a primeira medalha dela no circuito mundial da modalidade.

Cabeça de chave número 5, Sarah assegurou a conquista brasileira ao derrotar a italiana Veronica Toniolo na categoria abaixo dos 57 quilos. A judoca, que começou o Grand Slam como 45ª colocada no ranking, somou 500 pontos com o bronze e deve subir para a 30ª posição.

Durante esta temporada, Souza foi campeã da Seletiva Nacional e também arrematou ouro no Open Europeu de Ljubljana e prata no Campeonato Pan-Americano.

“Esse ano está sendo muito bom para mim, com vitórias muito importantes. Conquistar essa medalha significa muito. O esforço que eu, minha equipe e todos que estão comigo vêm fazendo vem sendo recompensado e o trabalho está dando certo”, comemorou a judoca.

Sarah Souza iniciou a campanha em Astana com duas vitórias seguidas. Na estreia nas oitavas, despachou a uruguaia Maya Leopold, com dois waza-aris. Em seguida, em embate 100% brasileiro, levou a melhor sobre Jéssica Lima ao desferir um contragolpe e selar o triunfo com waza-ari.

Na semifinal, Sarah sofreu o primeiro e único revés: levou um ippon da francesa Faiza Mokdar. Com a derrota, a brasileira caiu para a disputa do bronze.   Quem também disputou o bronze na mesma categoria foi Jéssica Lima; no entanto, ela terminou em quinto lugar, após ser superada pela holandesa Shannon Van De Meeberg com um waza-ari.

A delegação brasileira conta com 19 atletas na competição.

Programação dos atletas brasileiros

Sábado (9) —  Rafaela Silva (-63kg), Nauana Silva (-63kg), Guilherme de Oliveira (-73kg), David Lima (-81kg) e Gabriel Falcão (-81kg)

Horários: Preliminares — a definir | Bronzes e Finais — a partir das 9h

Domingo (10/8) — Beatriz Freitas (-78kg), Karol Gimenes (-78kg), Giovanna Santos (+78kg), Thauana Silva (+78kg), Guilherme Schimidt (-90kg), Rafael Macedo (-90kg), Giovani Ferreira (-100kg) e Leonardo Gonçalves (-100kg)

