Vai ter jogo? Veja que horas deve começar Remo x Palmeiras no Mangueirão após chuva em Belém A partida, que começaria às 16h, deve ser realizada a partir de 16h30. Entenda! O Liberal 10.05.26 16h10 Funcionários e equipes de apoio trabalham para retirar o excesso de água do gramado do Mangueirão após a forte chuva que atingiu Belém neste domingo (10). (Foto: Thiago Gomes/ O Liberal) A forte chuva que atingiu Belém na tarde deste domingo (10) provocou o atraso do confronto entre Remo e Palmeiras, no estádio Mangueirão. A partida, válida pela 15ª rodada da Série A, estava marcada para começar às 16h, mas teve o início adiado para 16h30. Segundo a organização do jogo, uma nova checagem das condições do gramado será realizada no novo horário para definir se a bola poderá rolar normalmente. Ou seja: a partida pode atrasar mais ainda. VEJA MAIS Remo x Palmeiras: odds apontam leve favoritismo do Palmeiras; veja! Exagero ou realidade? As cotações mostram leve diferença entre as equipes antes do confronto Remo x Palmeiras: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10/05) pela Série A do Brasileirão Remo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Torcida paraense faz festa e recebe Palmeiras em Belém; veja o vídeo! Torcedores palmeirenses fizeram festa para comemorar a chegada do Verdão na capital paraense Apesar do ótimo sistema de drenagem, o gramado do Mangueirão ficou bastante encharcado após a intensa chuva registrada na capital paraense nas horas que antecederam o confronto. Torcedores que já estavam no estádio acompanharam a movimentação da arbitragem e das equipes responsáveis pela avaliação do campo enquanto aguardam uma definição oficial sobre o início da partida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Palmeiras Clube do Remo série a 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO expectativa Vai ter jogo? Veja que horas deve começar Remo x Palmeiras no Mangueirão após chuva em Belém A partida, que começaria às 16h, deve ser realizada a partir de 16h30. Entenda! 10.05.26 16h10 EXPECTATIVA Remo x Palmeiras: odds apontam leve favoritismo do Palmeiras; veja! Exagero ou realidade? As cotações mostram leve diferença entre as equipes antes do confronto 10.05.26 15h17 DUELO Palmeiras exalta pontos turísticos de Belém em vídeo antes de duelo contra o Remo Nas imagens, clube mostra o Centro Históricoo Ver-o-Peso e a Basílica de Nazaré 10.05.26 13h00 Futebol Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão 10.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES DUELO Palmeiras exalta pontos turísticos de Belém em vídeo antes de duelo contra o Remo Nas imagens, clube mostra o Centro Históricoo Ver-o-Peso e a Basílica de Nazaré 10.05.26 13h00 Futebol Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão 10.05.26 8h00 JOGO DE HOJE Remo x Palmeiras: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10/05) pela Série A do Brasileirão Remo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.05.26 15h00 vai chover? Veja a previsão do tempo para a partida entre Remo e Palmeiras no Mangueirão neste domingo Partida pela Série A será disputada neste domingo (10), em Belém 09.05.26 21h00