Vai ter jogo? Veja que horas deve começar Remo x Palmeiras no Mangueirão após chuva em Belém

A forte chuva que atingiu Belém na tarde deste domingo (10) provocou o atraso do confronto entre Remo e Palmeiras, no estádio Mangueirão. A partida, válida pela 15ª rodada da Série A, estava marcada para começar às 16h, mas teve o início adiado para 16h30.

Segundo a organização do jogo, uma nova checagem das condições do gramado será realizada no novo horário para definir se a bola poderá rolar normalmente. Ou seja: a partida pode atrasar mais ainda.

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Apesar do ótimo sistema de drenagem, o gramado do Mangueirão ficou bastante encharcado após a intensa chuva registrada na capital paraense nas horas que antecederam o confronto.

Torcedores que já estavam no estádio acompanharam a movimentação da arbitragem e das equipes responsáveis pela avaliação do campo enquanto aguardam uma definição oficial sobre o início da partida.