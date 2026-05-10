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Irã confirma presença na Copa do Mundo de 2026 e apresenta exigências aos países-sede

Governo iraniano pediu garantias sobre vistos, segurança e respeito à delegação durante o torneio

AFP
fonte

Bandeira do Irã (Imagem ilustrativa)

A Federação de Futebol do Irã confirmou neste sábado (9) que a seleção iraniana disputará a Copa do Mundo FIFA 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. A entidade afirmou, porém, que os países-sede precisarão atender às exigências apresentadas pelo governo iraniano para garantir a participação da delegação.

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Em nota divulgada no site oficial da federação, a FFIRI declarou que a seleção estará presente no torneio “sem nenhum retrocesso em relação às nossas crenças, cultura e convicções”.

“Com certeza estaremos no Mundial de 2026, mas os anfitriões devem levar em conta as nossas preocupações”, informou a entidade. A competição será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026.

Entrada de dirigente iraniano no Canadá gerou debate

A participação do Irã na Copa passou a ser debatida após o agravamento das tensões no Oriente Médio, iniciado em fevereiro após ataques realizados por Estados Unidos e Israel. O tema ganhou novos desdobramentos no mês passado, quando o presidente da FFIRI, Mehdi Taj, teve a entrada negada no Canadá antes do Congresso da Fifa.

Segundo o governo canadense, a decisão ocorreu devido aos vínculos de Taj com o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (CGRI), grupo classificado pelo Canadá como organização terrorista desde 2024.

Federação pede garantias para vistos e segurança

Em entrevista à televisão estatal iraniana, Mehdi Taj afirmou que o governo apresentou dez exigências para a participação da seleção no torneio. Entre os pedidos estão:

  • Garantias para emissão de vistos;
  • Respeito à bandeira e ao hino nacional iraniano;
  • Reforço na segurança em aeroportos;
  • Segurança em hotéis;
  • Proteção nos trajetos até os estádios.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que os jogadores iranianos serão recebidos normalmente no país. Segundo ele, integrantes da delegação ligados ao CGRI ainda poderão ser impedidos de entrar em território americano. Mehdi Taj também citou atletas que cumpriram serviço militar no grupo, como Mehdi Taremi e Ehsan Hajsafi, e afirmou que eles devem receber vistos “sem nenhum problema”.

Irã jogará partidas da Copa nos Estados Unidos

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou que a seleção iraniana disputará normalmente suas partidas nos Estados Unidos, conforme previsto pela organização da Copa. Durante o Mundial, o Irã ficará concentrado em Tucson. A estreia da equipe será contra a Nova Zelândia, no dia 15 de junho, em Los Angeles. Depois, a seleção enfrentará a Bélgica, também em Los Angeles, no dia 21 de junho. O último jogo da fase de grupos será diante do Egito, no dia 27 de junho, em Seattle.

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