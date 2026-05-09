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Cessar-fogo se mantém enquanto EUA aguardam resposta do Irã; Bahrein detém dezenas de pessoas

Estadão Conteúdo

Um cessar-fogo frágil parece ser mantido neste sábado, 9, depois que os Estados Unidos atacaram dois petroleiros iranianos, enquanto o Bahrein, país que abriga o quartel-general regional da Marinha dos EUA, disse ter detido dezenas de pessoas que tinham ligações com a Guarda Revolucionária do Irã.

Os ataques de sexta-feira, 8, lançaram dúvidas sobre o cessar-fogo de um mês que os Estados Unidos insistem estar ainda em vigor. Washington aguarda uma resposta iraniana à sua mais recente proposta de acordo para pôr fim à guerra, reabrir o Estreito de Ormuz e suspender o controverso programa nuclear de Teerã.

As Forças Armadas dos EUA informaram ontem que desativaram dois petroleiros iranianos que tentavam romper o bloqueio americano aos portos do Irã. Horas antes, os militares americanos haviam afirmado ter frustrado ataques contra três navios da Marinha e atingido instalações militares iranianas no estreito.

Entretanto, na pequena ilha do Golfo Pérsico, os americanos anunciaram ontem a prisão de 41 pessoas que, segundo os EUA, fazem parte de um grupo ligado à Guarda Revolucionária do Irã. O ministério afirmou que as investigações continuam para que sejam tomadas medidas adicionais contra qualquer pessoa associada ao grupo, mas não forneceu mais detalhes.

Um ataque dos EUA durante a noite matou pelo menos um marinheiro e feriu outros 10 a bordo de um navio cargueiro que pegou fogo, informou uma agência de notícias ligada ao judiciário iraniano. Não ficou claro se o navio era um dos dois petroleiros que os EUA admitiram ter atingido.

O Bahrein é governado por uma monarquia muçulmana sunita, mas, assim como o Irã, sua população é majoritariamente xiita. Grupos de direitos humanos afirmam que o reino tem usado a guerra entre o Irã e os EUA, que mantêm sua Quinta Frota no país, como pretexto para reprimir a dissidência interna. Os EUA afirmam ter respondido a um ataque no Estreito de Ormuz.

Apesar dos ataques, o presidente dos EUA, Donald Trump, insistiu que o cessar-fogo está sendo respeitado. Ele também reiterou as ameaças de retomar os bombardeios em grande escala caso o Irã não aceite um acordo para reabrir o estreito e suspender seu programa nuclear.

Na sexta-feira, 8, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmou que o país não estava dando atenção aos "prazos" e que Teerã continua analisando uma proposta dos EUA relacionada às negociações em andamento, de acordo com a agência estatal IRNA.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast.

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EUA/IRÃ/GUERRA/CESSAR-FOGO/BAHREIN
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