Mãe revela que descobriu o quinto bebê no momento do parto; conheça a história dos quíntuplos

Dar à luz a uma criança é o sonho de muitas mulheres e, com a etíope Bedriya Adem, de 35 anos, não foi diferente. Ela revelou que passou mais de uma década tentando engravidar na Etiópia. Após 12 anos de frustração, ela conseguiu finalmente realizar o seu melhor desejo e engravidou de quatro bebês, mas o que ela não esperava dessa história é que ia descobrir algo novo no momento do parto: um quinto filho.

O médico do caso explicou como foi a descoberta no nascimento dos filhos quíntuplos de Bedriya Adem, que se chamam: Naif, Ammar, Munzir, Nazira e Ansar. “Ela recebeu os cuidados médicos regulares durante a gravidez e foi informada de que havia concebido mais de um bebê. Ela teve assistência completa e adequada durante todo o processo”, disse ao jornal inglês, garantindo que os quatro meninos e a menina nasceram saudáveis.

O evento, que tem probabilidade de acontecer de 1 em 55 milhões, ocorreu de forma natural, sem o uso da fertilização in vitro (FIV), uma técnica de reprodução assistida que é utilizada em casos de mulheres que também possuem dificuldade em gestar devido à infertilidade ou risco genético.

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O milagre dos quíntuplos

A mãe sofria com depressão antes da gestação. (Foto: Hospital Especializado Hiwot Fana/ Divulgação)

Antes de engravidar dos cinco filhos, a etíope revelou que passou por uma depressão acompanhada de muitas dores enquanto tentava engravidar, e o seu marido sempre dizia que o filho que eles cuidavam de um outro casamento era o suficiente para eles serem felizes. “Mas, no fundo, eu estava sofrendo, psicológica e emocionalmente, enquanto toda a aldeia questionava minha incapacidade de engravidar”, lamentou Bedriya.

Foi então que ela começou a rezar e não desistiu de alcançar o seu milagre. Com uma fé inabalável, ela conseguiu conceber não apenas um, mas cinco filhos em uma mesma gestação, o que ela considera uma bênção divina que vai ajudá-la a sustentá-los em vida. “Não consigo expressar a minha felicidade. Rezei por apenas um filho, e Alá me deu cinco. Acredito que Alá proverá, com o apoio da minha comunidade e do governo”, disse.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)