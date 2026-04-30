Menino de 5 anos é encontrado morto em lixeira após ser espancado pelo ex-namorado da mãe

Um menino de 5 anos, identificado como Elyjah Hearn, foi encontrado morto dentro de uma lixeira em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. De acordo com o relatório de autópsia divulgado nesta terça-feira (28), a criança provavelmente foi espancada antes de morrer pelo ex-namorado da mãe, o que explica os ferimentos graves que estavam em seu corpo cobertos por um lençol de lã.

Segundo informações do laudo obtido pela emissora ABC 7, o menino apresentava contusões, fraturas e escoriações na cabeça, no tronco e nos braços, e alguns cortes na testa e nos lábios. Além dessas agressões pelo corpo, o documento também indica que ele pode ter sofrido abusos anteriores, isso porque foram identificados hematomas em diferentes estágios de cicatrização na parte frontal e posterior do corpo.

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Investigação do assassinato

O jovem Brycson Malik Gaddis, de 20 anos, que é ex-namorado de Kemia Hearn, mãe do menino, foi preso no dia 16 de julho de 2025, quatro dias após o assassinato de Elyjah Hearn. Apesar do criminoso se declarar inocente, a decisão da prisão veio depois que as câmeras de segurança daquela noite mostraram um homem acompanhado de uma mulher carregando um grande volume em um cobertor a alguns quarteirões da lixeira.

Ao longo das investigações sobre o caso, os familiares de Kemia afirmaram ainda que ela também teria sido vítima de agressões de seu ex-namorado. Com o relato, os policiais confirmaram já ter recebido diversas chamadas de episódios de violência doméstica do ex-casal.

Luto dos familiares

Os familiares de Elyjah Hearn, que agora vivem com o luto, descreveram o menino como uma criança alegre e divertida que iluminava todos os lugares por onde passava. “Seu riso, sua energia e seu espírito inocente tocaram todos que o conheceram. Sua vida foi interrompida cedo demais, e nossos corações estão despedaçados”, dizia uma mensagem publicada na página GoFundMe pela própria família.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)