Trump confirma acordo com Irã e ordena abertura do Estreito de Ormuz

Em tom triunfal, o presidente dos Estados Unidos confirmou neste domingo (14) a conclusão de um acordo com o Irã. "O acordo com a República Islâmica do Irã agora está concluído. Parabéns a todos!", disse ele em sua rede Truth Social.

Ele afirmou também que autorizou a retirada do bloqueio naval dos EUA na região do Estreito de Ormuz. "Por meio deste post, autorizo plenamente a abertura sem cobrança de pedágio do Estreito de Ormuz e, simultaneamente, autorizo a remoção imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos", declarou. "Navios do mundo, liguem seus motores. Deixem o petróleo fluir!", acrescentou.