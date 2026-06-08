Terremoto de magnitude 7,8 nas Filipinas mata 12 pessoas, destrói edifícios e provoca tsunami

Um terremoto de magnitude 7,8 abalou o sul das Filipinas nesta segunda-feira, 8, resultando na morte de pelo menos 12 pessoas e ferindo mais de 200. O tremor também causou danos significativos a edifícios na região.

Além dos estragos nas estruturas, o fenômeno natural desencadeou um tsunami de 1 metro ao longo de parte da costa do país. No entanto, autoridades locais confirmaram que a onda gigante não provocou danos adicionais.

A intensidade do abalo foi destacada por Teresito Balcolol, diretor do Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia. Ele expressou a expectativa de mais estragos.

Análise do Impacto e Tsunami

"É um grande terremoto e estamos esperando danos e já temos alguns edifícios danificados, com base em vídeos que vimos", afirmou Balcolol. As informações foram originalmente divulgadas pela Associated Press.