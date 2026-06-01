Trump escolhe Daniel Perez para embaixada no Brasil; indicação segue para o Senado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou o deputado estadual e ex-presidente da Câmara da Flórida, Daniel Perez, para o cargo de novo embaixador dos EUA no Brasil. A nomeação foi enviada ao Senado norte-americano nesta segunda-feira, 1.

Com a nomeação, os Estados Unidos voltarão a ter um embaixador no Brasil com a chegada de Perez. A embaixada em Brasília é atualmente chefiada pelo encarregado de negócios Gabriel Escobar, após a saída de Elizabeth Bagley, indicada por Joe Biden, ao fim do mandato do democrata.

Daniel Perez foi eleito pela primeira vez para a Assembleia Legislativa da Flórida em 2017. Ele é filho de imigrantes cubanos e integra a primeira geração de cubano-americanos de sua família. O deputado é formado pela Universidade Estadual da Flórida (FSU) e possui diploma em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Loyola de Nova Orleans.