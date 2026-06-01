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Após novos ataques, Trump reitera que o Irã quer fechar um acordo

Estadão Conteúdo

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 1, que o "Irã realmente quer fazer um acordo, e será um bom acordo para os EUA e aqueles que estão conosco". A declaração foi publicada na rede Truth Social horas após o Comando Central do Exército americano revelar ter conduzido ataques contra a infraestrutura militar iraniana durante o fim de semana.

O líder americano também atacou a oposição e membros não alinhados do Partido Republicano por causa da pressões que recebe relacionadas ao conflito. "Os 'dumocrats' (uma forma pejorativa com a qual se refere aos democratas e vários republicanos aparentemente antipatrióticos) não entendem que é MUITO mais difícil para mim fazer meu trabalho direito e negociar quando figurões políticos ficam "chilreando" negativamente, em níveis nunca vistos antes, repetidas vezes, dizendo que eu deveria ir mais rápido, ou mais devagar, ou ir à guerra, ou não ir à guerra, ou seja lá o que for", escreveu Trump. "Apenas sentem-se, relaxem; no fim, tudo vai dar certo - sempre dá!"

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EUA/IRÃ/GUERRA

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