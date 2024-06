Vídeo de carcereira brasileira fazendo sexo com detento causa escândalo na Inglaterra

Um vídeo chocante mostrando uma carcereira fazendo sexo com um detento inglês causou um grande escândalo no Reino Unido. A protagonista do vídeo, segundo a mídia local, é a brasileira Linda de Sousa Abreu, de 31 anos.

As autoridades britânicas ainda não confirmaram oficialmente a identidade da guarda, mas os jornais Daily Mail e The Sun apontam que Linda, além de seu trabalho como agente prisional, mantinha uma vida dupla como criadora de conteúdo adulto sob o pseudônimo Linda La Madre. Todas as suas contas em plataformas de conteúdo erótico foram deletadas após a divulgação do seu nome como a possível autora do escândalo.

Andreina, irmã de Linda, afirmou em entrevista ao Daily Mail que sua irmã é uma "swinger inveterada" e trabalhava na prisão desde janeiro de 2024. “Não tenho nada de ruim a dizer sobre minha irmã além do fato de que eu estava desconfiada do estilo de vida que ela levava e sabia que isso a levaria por um caminho ruim”, disse.