Mulher que foi filmada fazendo sexo com dois homens em praia afirma que estava 'desorientada'

A mulher que foi filmada em ato sexual com dois homens na orla de da Praia de Iracema, em Fortaleza (CE), publicou em suas redes sociais um pedido de desculpas e afirmou que havia tomado um remédio que a deixou desorientada. A Polícia Civil passou a investigar à hipótese de estupro de vulnerável.

O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (6), por volta das 5h. Em uma publicação, a mulher explica que na noite anterior ao ato havia bebido muito em uma festa de pré-carnaval e que teria tomado uma droga que nunca havia experimentado.

A droga em questão é o remédio Rivotril, utilizado para prevenir transtornos de pânico, crises de ansiedade e também no tratamento de convulsões. A mulher em questão afirma que passou a noite bebendo e que não teve uma boa reação com a droga. Ela declarou que perdeu totalmente a noção e que não lembra de muita coisa que ocorreu durante o ato sexual.

“[Eu] só sei chorar e a minha mãe também, pois nunca pensei em chegar nesse nível. Eu espero do fundo do meu coração que vocês me perdoem. Essa menina do vídeo não sou eu, é a droga exagerada. Nunca mais aceito drogas sem conhecer elas. Isso serve de aprendizado para qualquer pessoa”, escreveu a moça.

Ela também revelou que pessoas a abordaram com o intuito de lhe levar a uma favela para lhe punir, mas que nada aconteceu porque os indivíduos se compareceram de seu choro de arrependimento e vergonha.

Em nota enviada ao portal Terra, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que apura a denúncia de estupro de vulnerável. A corporação também revelou que a mulher está sendo acompanhada pelo Grupo de Apoio às Vítimas de Violência.

O que é o estupro de vulnerável segundo o Código Penal brasileiro?

O estupro de vulnerável é um dos crimes mais graves previstos no Código Penal brasileiro. De acordo com o artigo 217-A, o estupro ocorre quando alguém pratica conjunto sexual sem o consentimento de uma pessoa vulnerável. A pena para este crime é bastante severa, sendo a reclusão de 8 a 15 anos, aumentada em casos de gravidade da conduta ou se houver dano à vítima.

Crime de divulgação de material íntimo sem consentimento

A divulgação de vídeos íntimos sem o consentimento da pessoa retratada é considerada crime no Brasil, previsto no artigo 218-B do Código Penal. Este crime consiste em compartilhar, publicar ou difundir vídeos, imagens ou áudios de conteúdo sexual, sem o consentimento da pessoa retratada. A pena para este crime é de 1 a 4 anos de reclusão e multa.

O que é o Rivotril?

Rivotril é um medicamento que pertence ao grupo das benzodiazepinas e é usado para tratar distúrbios neurológicos, como ansiedade, insônia, convulsões e síndrome do pânico. O princípio ativo do Rivotril é o clonazepam, que atua no sistema nervoso central, aumentando a atividade de neurotransmissores que promovem a sensação de tranquilidade e bem-estar.

O uso do Rivotril deve ser supervisionado por um médico e o tratamento deve ser feito com cautela, pois o uso prolongado ou em doses elevadas pode causar dependência química e efeitos colaterais, como sonolência, confusão mental, ataxia (falta de coordenação motora) e perda de memória.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)