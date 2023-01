Esposa assiste vídeos para se convencer que marido médico estuprou pacientes sedadas

O médico Andres Eduardo Oñate Carrillo, de 32 anos, foi preso, no Rio de Janeiro, acusado de estuprar pacientes anestesiadas na sala de cirurgia. A esposa de Andres, no entanto, só acreditou nos atos criminosos do marido após ter acesso a filmagens, de acordo com a Polícia, que disnponibilou imagens feitas pelo próprio médico. As informações são do Pragmatismo Político.

“Ela não acreditou no começo, o que era de se imaginar numa situação dessas. Só acreditou mesmo depois que viu o vídeo, e chorou”, disse o delegado que acompanha o caso, Luiz Henrique Marques.

A esposa de Carrillo foi quem abriu a porta aos policiais e mostrou-se surpresa desde o começo. Inclusive, em vídeo produzido, registrou o momento em que pediu a então namorada em noivado, em frente à Torre Eiffel.

Nas redes, o anestesista compartilhava imagem de familiares e pets. O médico também exibia armas de fogo.



ENTENDA O CASO

A Polícia Federal começou a investigar Andres Eduardo Oñate Carrillo em dezembro, ao identificar vários conteúdos pornográficos em posse do médico.

Após o caso ser encaminhado para a Polícia Civil e a quebra de dados em compartimentos do celular autorizada pela Justiça, foi identificado mais de 20 mil mídias com abusos sexuais infantis.

Entre os vários vídeos, os policiais encontraram o próprio Andres abusando sexualmente de três pacientes sedadas na sala de cirurgia.