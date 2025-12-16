Capa Jornal Amazônia
TG: produto para emagrecimento proibido pela Anvisa é comercializado em grupo de mensagem em Belém

A substância não possui alguns cuidados farmacêuticos que são necessários para a sua aprovação no mercado

Victoria Rodrigues*
fonte

A Anvisa recomenda que pessoas não comprem ou comercializem o produto. (Foto: Reprodução/ WhatsApp)

O produto emagrecedor "TG" (Tirzepatida Genérica), semelhante ao famoso Mounjaro que está em alta entre as pessoas na internet, foi visto sendo comercializado em um grupo de WhatsApp em Belém. A venda da substância não é permitida no Brasil, uma vez que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu o comércio desse produto.

Ao contrário do Mounjaro, que é permitido pela Anvisa, o TG é um produto de laboratório sem a tecnologia da Eli Lilly e não possui alguns cuidados farmacêuticos necessários para a sua aprovação no mercado. Logo, seu processo de produção ocorre sem purificação farmacêutica adequada, sem estudos clínicos e com dosagem inconsistente, o que não garante a segurança.

Proibição da Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Receita Federal vetaram a comercialização, importação, fabricação e a propaganda de produtos que contêm essa substância no Brasil. Essa medida tem o objetivo de alertar para a existência de falsificações de fórmulas e de proteger a saúde da população, haja vista que esse produto pode levar a complicações mais graves, como hepatite e risco de morte.

Portanto, a Anvisa alerta que consumidores não devem adquirir, aplicar ou receber o produto "TG", mesmo que ele seja oferecido em grupos de WhatsApp ou seja recomendado como item "importado" ou "natural". Se forem denunciadas, pessoas ou empresas que comercializarem o produto podem sofrer graves consequências, como multas de valores altos e até a interdição do estabelecimento.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)

