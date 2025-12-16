BNDES: fundo de investimento habilita R$ 1 bilhão para projetos de saúde e educação no Pará

A primeira seleção de projetos do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (Fiis) habilitou 46 propostas no Pará, que somam cerca de R$ 1 bilhão em investimentos nas áreas de saúde e educação. Do total, R$ 743 milhões serão destinados à saúde e R$ 302 milhões à educação.

O fundo é operado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em parceria com agentes financeiros credenciados, e tem como objetivo financiar equipamentos e serviços de infraestrutura social, como escolas, creches e unidades de saúde.

No estado, R$ 41 milhões das propostas habilitadas foram apresentadas pelo governo estadual, R$ 120 milhões por instituições públicas, filantrópicas e privadas, e R$ 884 milhões por prefeituras. Na região Norte, o volume habilitado alcança R$ 2,7 bilhões, o equivalente a 9,6% do total nacional.

“O FIIS é mais uma iniciativa do governo do presidente Lula para apoiar investimentos em infraestrutura. Neste caso, o foco será em equipamentos de infraestrutura social, como educação e saúde. Atuando de forma articulada com o PAC, o FIIS vai ampliar e dar mais acesso a serviços públicos de qualidade, especialmente para as populações mais fragilizadas, garantindo, que, no caso de projetos de estados e municípios, a gestão permaneça sob responsabilidade do poder público”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Segundo o diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, Nelson Barbosa, o novo instrumento amplia o financiamento da área social no país. “Tem projetos para reformar escolas, fazer novas escolas, ampliar creches para que as crianças possam permanecer seguras enquanto seus pais estão trabalhando, ampliar equipamentos de saúde para que se possa ter mais atendimentos, reforçando o programa Aqui Tem Mais Especialistas. Com este fundo, vamos apoiar também investimentos de redes e entidades privadas, como as santas casas que, em parceria com o SUS, vão melhorar e ampliar o atendimento da nossa saúde básica”, destacou.

Em todo o país, a seleção do Fiis habilitou 1.701 projetos, que totalizam R$ 28,1 bilhões, sendo R$ 18,4 bilhões destinados à saúde e R$ 9,7 bilhões à educação. Os recursos poderão financiar a construção, ampliação e modernização de hospitais, unidades básicas de saúde, creches, escolas, além da aquisição de equipamentos, ambulâncias e ônibus escolares.

Os projetos habilitados poderão solicitar crédito junto ao BNDES ou a instituições financeiras credenciadas e ainda passarão por análise técnica, operacional e creditícia. A aprovação das operações com entes públicos dependerá da avaliação do espaço fiscal pelo Tesouro Nacional.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia