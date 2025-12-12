Capa Jornal Amazônia
Quatro praças de pedágio começam a operar no Pará neste sábado (13/12); veja os valores

Serão aceitas todas as formas de pagamento, incluindo o uso de TAGs nas faixas de cobrança automática

O Liberal
fonte

Concessionária Rota do Pará administra rodovias entre a Região Metropolitana de Belém e Morada Nova, em Marabá, no Sudeste do Pará (Divulgação/Rota do Pará)

A Rota do Pará, concessionária que administra rodovias entre a Região Metropolitana de Belém e Morada Nova, no Sudeste do Pará, iniciará a operação comercial das Praças de Pedágio 3, 4, 5 e 6 a partir da 00h de 13 de dezembro de 2025. Autorizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEINFRA) e pela Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (ARTRAN), a medida estabelece a tarifa base em R$ 12,00. As cobranças terão início em praças localizadas nas rodovias PA-150 e PA-475.

A concessionária detalha que a tabela completa com os valores por eixo de cada veículo estará disponível no site www.rotadopara.com.br/pedagios. Serão aceitas todas as formas de pagamento, incluindo o uso de TAGs nas faixas de cobrança automática, além da oferta de Desconto de Usuários Frequentes (DUF). Motocicletas são isentas do pagamento da tarifa.

Investimentos e Atuação da Rota do Pará

A Rota do Pará assumiu, em agosto de 2024, a concessão das rodovias PA-150, PA-475, PA-483 e da Alça Viária, além de trechos da PA-252 e PA-151. O contrato prevê 30 anos de investimentos em recuperação, operação, manutenção e modernização de um dos mais importantes corredores viários do Pará.

Em 16 meses de atuação, a concessionária já investiu mais de R$ 390 milhões, com recursos totalmente privados, nas rodovias. Essas ações incluíram a recuperação e conservação das vias, com a aplicação de mais de 50 mil toneladas de asfalto, além da sinalização horizontal e vertical em 526 km, e o reparo de 5 mil buracos.

No mesmo período, foram realizados mais de 10 mil atendimentos e assistências aos usuários das rodovias.

Serviços e Melhorias Futuras

Segundo a concessionária, os recursos arrecadados com os pedágios serão investidos continuamente para ampliar a capacidade das vias e oferecer serviços essenciais. Isso inclui assistência 24 horas com guinchos, ambulâncias e sistemas de monitoramento avançados, visando reforçar a segurança e a eficiência do tráfego. Os usuários podem acionar esses serviços pelo número 0800 150 1150, tanto por ligação quanto por mensagem de WhatsApp.

Entre as melhorias anunciadas para os próximos anos, estão a conectividade 4G em toda a concessão; 66,2 km em duplicações; 246,8 km em acostamento nos dois sentidos; 58 interseções e acessos; 29,7 km de terceiras faixas; 04 Pontos de Parada e Descanso para caminhoneiros; 11 passarelas de pedestres; 52 unidades de alargamentos de obras de arte especiais, como pontes; e 01 interseção em dois níveis com 1 viaduto.

Benefícios: Descontos e Isenções

Usuários frequentes das rodovias concedidas pela Rota do Pará podem ter acesso a descontos progressivos de uso frequente (DUF), que podem atingir até 50% do valor da tarifa base. Para usufruir do DUF, é indispensável o uso de TAG, um dispositivo eletrônico. Eles podem ser adquiridos diretamente com as empresas prestadoras do serviço, homologadas pelo Governo Federal. São elas: ConectCar, Move Mais, Sem Parar, Taggy e Veloe. Bancos e fintechs também disponibilizam estes serviços com condições especiais para seus clientes.

O uso da TAG proporciona maior agilidade, permitindo o pagamento sem parada nas faixas de Via Automática das Praças de Pedágio.

Tabela de Preços

Automóvel, caminhonete e furgão

Eixo: 2

Multiplicador: 1,0

Tarifa: R$ 12,00

Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão

Eixo: 2

Multiplicador: 2,0

Tarifa: R$ 24,00

Automóvel e caminhonete com semirreboque

Eixo: 3

Multiplicador: 1,5

Tarifa: R$ 18,00

Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus

Eixo: 3

Multiplicador: 3,0

Tarifa: R$ 36,00

Automóvel e caminhonete com reboque

Eixo: 4

Multiplicador: 2,0

Tarifa: R$ 24,00

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque

Eixo: 4

Multiplicador: 4,0

Tarifa: R$ 48,00

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque

Eixo: 5

Multiplicador: 5,0

Tarifa: R$ 60,00

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque

Eixo: 6

Multiplicador: 6,0

Tarifa: R$ 72,00

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque

Eixo: 7

Multiplicador: 7,0

Tarifa: R$ 84,00

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque

Eixo: 8

Multiplicador: 8,0

Tarifa: R$ 96,00

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque

Eixo: 9

Multiplicador: 9,0

Tarifa: R$ 108,00

Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto

Eixo: -

Multiplicador: -

Tarifa: ISENTO

