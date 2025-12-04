Pará abre mais de 15 mil vagas para cursos técnicos de nível médio

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) anunciou, nesta quinta-feira (4), a abertura de 15.639 vagas nos cursos técnicos de nível médio, ofertados pela rede estadual de ensino.

A medida consta no edital nº 008/2025, que traz o Processo de Seleção de Alunos. As vagas são para as modalidades Integrado, Subsequente, Concomitante e Ejatec, em unidades profissionalizantes em todas as regiões do estado.

As vagas atendem estudantes que estão ingressando no ensino médio; também, quem já concluiu essa etapa; alunos que cursam o ensino médio regular e adultos com mais de 18 anos que concluíram o ensino fundamental e querem concluir o ensino médio juntamente com a formação técnica.

Pré-matrícula online

O processo começa com a pré-matrícula online, que deve ser realizada exclusivamente pelo portal da Sectet, de 10 de dezembro a 10 de janeiro de 2026. As vagas vão ser preenchidas por ordem de inscrição, conforme limite de cada curso, escola, turno e turma. Candidatos excedentes vão compor uma lista de espera, seguindo a ordem decrescente de inscrição.

Todas as informações declaradas na pré-matrícula são de responsabilidade do candidato e deverão ser comprovadas no momento da confirmação da matrícula.

A lista de pré-matriculados será divulgada no dia 12 de janeiro de 2026. Os candidatos convocados deverão comparecer presencialmente à escola escolhida entre 13 e 16 de janeiro de 2026, nos horários definidos por cada unidade.

Confirmação da matrícula

No ato da confirmação, o candidato terá de apresentar o requerimento de matrícula fornecido pela escola; certidão de nascimento ou casamento; RG; CPF; histórico escolar correspondente à modalidade em que se inscreveu, comprovante de residência recente e duas fotos 3x4. A ausência de qualquer um desses documentos, pode resultar na eliminação do candidato, com a vaga sendo destinada ao cadastro reserva.

De acordo com a Sectet, a rede estadual de ensino técnico oferta cursos em áreas estratégicas como Informática, Administração, Enfermagem, Segurança do Trabalho, Logística, Meio Ambiente, Gastronomia, Desenvolvimento de Sistemas, Agropecuária, entre várias outras formações distribuídas por dezenas de municípios paraenses.

As turmas serão garantidas mediante mínimo de 25 alunos matriculados. As oportunidades contemplam tanto estudantes que iniciam o ensino médio quanto jovens e adultos que buscam qualificação para ingresso ou reposicionamento no mercado de trabalho.

As aulas estão previstas para começar em 2 de fevereiro de 2026. Todas as informações e eventuais atualizações serão divulgadas no portal da Sectet e nas secretarias das escolas da Rede Eetepa.