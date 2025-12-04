Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Pará abre mais de 15 mil vagas para cursos técnicos de nível médio

Há oportunidades em todas as regiões do estado, com inscrições online de 10 de dezembro a 10 de janeiro de 2026

O Liberal
fonte

A lista de pré-matriculados será divulgada no dia 12 de janeiro de 2026 (Divulgação Seduc / Arquivo)

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) anunciou, nesta quinta-feira (4), a abertura de 15.639 vagas nos cursos técnicos de nível médio, ofertados pela rede estadual de ensino.

A medida consta no edital nº 008/2025, que traz o Processo de Seleção de Alunos. As vagas são para as modalidades Integrado, Subsequente, Concomitante e Ejatec, em unidades profissionalizantes em todas as regiões do estado.

As vagas atendem estudantes que estão ingressando no ensino médio; também, quem já concluiu essa etapa; alunos que cursam o ensino médio regular e adultos com mais de 18 anos que concluíram o ensino fundamental e querem concluir o ensino médio juntamente com a formação técnica.

Pré-matrícula online

O processo começa com a pré-matrícula online, que deve ser realizada exclusivamente pelo portal da Sectet, de 10 de dezembro a 10 de janeiro de 2026. As vagas vão ser preenchidas por ordem de inscrição, conforme limite de cada curso, escola, turno e turma. Candidatos excedentes vão compor uma lista de espera, seguindo a ordem decrescente de inscrição.

Todas as informações declaradas na pré-matrícula são de responsabilidade do candidato e deverão ser comprovadas no momento da confirmação da matrícula.

A lista de pré-matriculados será divulgada no dia 12 de janeiro de 2026. Os candidatos convocados deverão comparecer presencialmente à escola escolhida entre 13 e 16 de janeiro de 2026, nos horários definidos por cada unidade.

Confirmação da matrícula

No ato da confirmação, o candidato terá de apresentar o requerimento de matrícula fornecido pela escola; certidão de nascimento ou casamento; RG; CPF; histórico escolar correspondente à modalidade em que se inscreveu, comprovante de residência recente e duas fotos 3x4. A ausência de qualquer um desses documentos, pode resultar na eliminação do candidato, com a vaga sendo destinada ao cadastro reserva.

De acordo com a Sectet, a rede estadual de ensino técnico oferta cursos em áreas estratégicas como Informática, Administração, Enfermagem, Segurança do Trabalho, Logística, Meio Ambiente, Gastronomia, Desenvolvimento de Sistemas, Agropecuária, entre várias outras formações distribuídas por dezenas de municípios paraenses.

As turmas serão garantidas mediante mínimo de 25 alunos matriculados. As oportunidades contemplam tanto estudantes que iniciam o ensino médio quanto jovens e adultos que buscam qualificação para ingresso ou reposicionamento no mercado de trabalho.

As aulas estão previstas para começar em 2 de fevereiro de 2026. Todas as informações e eventuais atualizações serão divulgadas no portal da Sectet e nas secretarias das escolas da Rede Eetepa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Ensino Profissional

Pará abre mais de 15 mil vagas para cursos técnicos de nível médio

Há oportunidades em todas as regiões do estado, com inscrições online de 10 de dezembro a 10 de janeiro de 2026

04.12.25 18h27

mudanças

Não tem mais sentido, com avanços tecnológicos, manter atual jornada de trabalho, diz Lula

Segundo o presidente, o debate sobre redução da jornada deve ser retomado de forma estruturada

04.12.25 14h28

resultado

Haddad: desemprego, renda e desigualdade avançam a melhores marcas históricas

O ministro da Fazenda disse que o governo deve encerrar o mandato com a menor taxa média de desemprego em quatro anos desde o início da série histórica, estimada em 6,6%

04.12.25 14h06

resultado positivo

Haddad diz que governo deve encerrar mandato com crescimento médio de 2,8%

O ministro da Fazenda ressaltou que considera essencial acompanhar as críticas para aprimorar as ações da equipe econômica

04.12.25 14h02

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Pressão do Mercado: Grupo Mateus contrata nova auditoria após erro bilionário em estoque

Rede revelou descoberta de R$ 1,1 bilhão em erros na contabilidade de estoques

26.11.25 20h43

Concurso

Concurso da Caixa: veja as vagas no Pará com salários de até R$ 16,4 mil

As inscrições vão de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2025, pelo site da Fundação Cesgranrio. A taxa é de R$ 68

27.11.25 13h28

ECONOMIA

13º salário: primeira parcela deve ser paga até esta sexta-feira

O valor é calculado pela soma de metade do salário bruto com a média dos adicionais

28.11.25 8h58

Energia

Bandeira amarela reduz custos da conta de luz; veja dicas para economizar energia

Consumidores de baixa renda podem obter descontos que chegam a 100% na fatura

01.12.25 11h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda