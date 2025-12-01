Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Bandeira amarela reduz custos da conta de luz; veja dicas para economizar energia

Consumidores de baixa renda podem obter descontos que chegam a 100% na fatura

Thaline Silva
fonte

Equatorial Pará orienta que os consumidores adotem medidas de uso eficiente para garantir que a redução tarifária seja percebida no orçamento doméstico (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a bandeira tarifária de energia será amarela a partir desta segunda-feira (1/12), após um mês sob bandeira vermelha patamar 1. A mudança ocorre em razão da melhora nas condições hídricas do país, o que reduz parte dos custos de geração. Para os consumidores do Pará, o acréscimo na conta passará a ser de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos, o que representa uma redução em comparação aos R$ 4,46 cobrados a mais para cada 100 quilowatts-hora (kWh) durante a bandeira vermelha, que estava vigorando até novembro. 

Segundo a Aneel, o período chuvoso contribuiu para a recuperação dos reservatórios das hidrelétricas e para uma previsão de chuvas mais favorável do que a registrada em novembro. Apesar disso, o volume ainda está abaixo da média histórica para dezembro, o que mantém a necessidade de operação das usinas termelétricas — fontes mais caras e que impedem a adoção da bandeira verde.

Diante do cenário, a Equatorial Pará orienta que os consumidores adotem medidas de uso eficiente para garantir que a redução tarifária seja percebida no orçamento doméstico. Entre as recomendações estão evitar o uso prolongado de equipamentos, reduzir o tempo no chuveiro elétrico e priorizar a iluminação natural durante o dia.

Para Thiago Cunha, gerente de relacionamento da distribuidora, o momento demanda atenção contínua ao consumo. “É uma notícia positiva para nossos clientes, que sentirão uma redução no impacto da tarifa neste final de ano. A Bandeira Amarela indica que o sistema está em uma condição melhor, mas a vigilância no consumo não pode parar. Reforçamos o apelo para que todos continuem praticando o uso consciente da energia, garantindo que essa economia se reflita no bolso das famílias e contribua para a segurança energética do país”, afirmou.

A distribuidora destaca um conjunto de práticas que podem ajudar a evitar desperdícios:

• Evitar abrir a geladeira repetidamente;

• Verificar a borracha de vedação do refrigerador e substituí-la caso esteja ressecada;

• Trocar lâmpadas antigas por modelos de LED;

• Manter aparelhos de ar-condicionado com tecnologia inverter e temperatura média de 23 °C;

• Desligar aparelhos da tomada quando não estiverem em uso, evitando o consumo em stand-by;

• Lavar e passar roupas em maior quantidade, utilizando a capacidade total dos equipamentos;

• Optar por eletrodomésticos com selo Procel/Inmetro categoria A, que indica maior eficiência energética.

Tarifa Social

Consumidores de baixa renda podem obter descontos que chegam a 100% na fatura para quem consome até 80 kWh mensais por meio da Tarifa Social de Energia Elétrica, programa do governo federal que amplia o acesso a condições tarifárias especiais.

Os interessados em consultar requisitos e realizar o cadastro podem acessar os canais oficiais da Equatorial Pará: WhatsApp da Assistente Virtual Clara — (91) 3217-8200; site oficial; Central 0800 091 0196; postos presenciais de atendimento ou o aplicativo da distribuidora.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tarifa social

Pará
Economia
