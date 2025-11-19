Belém integra primeira fase do 'Gás do Povo' com gás gratuito a famílias

O Governo do Brasil inicia, na segunda-feira, 24 de novembro, a operação nacional do programa Gás do Povo, que garante a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha (GLP 13 kg) para famílias em situação de vulnerabilidade social — e Belém está entre as dez capitais contempladas já na fase inaugural. Nesta primeira etapa, cerca de 1 milhão de lares serão atendidos, dando início à expansão da iniciativa, que deve alcançar mais de 15 milhões de famílias até março de 2026.

A fase inicial contemplará dez capitais: Salvador, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Belém, Recife, Teresina, Natal, Porto Alegre e São Paulo. A proposta do programa é enfrentar a pobreza energética, aliviar o orçamento doméstico e proteger a saúde de quem ainda depende de lenha ou materiais inflamáveis para cozinhar. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a ação representa um compromisso direto com a segurança alimentar e a qualidade de vida. Ele destacou que o Gás do Povo é a maior iniciativa de acesso ao cozimento limpo do mundo e simboliza a prioridade do governo Lula em cuidar das pessoas.

A operacionalização do benefício ficará sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal, que fará a distribuição dos vales de recarga, credenciará as revendedoras participantes e validará o acesso dos usuários. A retirada do gás passa a ocorrer diretamente nos pontos credenciados, sem repasse de dinheiro. O beneficiário poderá comprovar o direito ao vale por meio do cartão do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou CPF com código de validação enviado ao celular. Esse novo modelo amplia a segurança, a rastreabilidade e a eficiência na entrega.

Os ministérios de Minas e Energia e da Fazenda publicaram, em 18 de novembro, a Portaria Interministerial MME/MF nº 3, que atualiza os preços de referência do GLP aplicados ao programa e aprimora a metodologia utilizada nesta primeira fase nas capitais selecionadas.

Alexandre Silveira, Ministro de Minas e Energia, afirma que “o Gás do Povo combate a pobreza energética, garante alívio real no orçamento das famílias e protege a saúde de quem ainda recorre à lenha ou a materiais inflamáveis para cozinhar. Estamos garantindo segurança alimentar e qualidade de vida para milhões de brasileiros e brasileiras".

O lançamento marca também a transição do modelo anterior, baseado em pagamento em dinheiro, para um sistema focado na entrega direta da recarga, reduzindo fraudes e garantindo que o auxílio seja efetivamente convertido no abastecimento do botijão utilizado pelas famílias.

Serão elegíveis as famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), inscritas no CadÚnico, com renda per capita de até meio salário-mínimo e cadastro atualizado nos últimos 24 meses. Terão prioridade aquelas que já recebem o Bolsa Família.

A expectativa do governo é alcançar mais de 15 milhões de famílias até março de 2026, consolidando o programa como uma das maiores políticas públicas voltadas ao combate à fome, à pobreza energética e aos riscos decorrentes do uso de fontes inadequadas para cozinhar.