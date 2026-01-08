Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

No Pará, Aprosoja defende saída da Moratória da Soja, acordo voluntário para combate ao desmatamento

Entidade não vê mais necessidade do acordo para controle de produção em áreas desmatadas ilegalmente

O Liberal
fonte

Presidente da Aprosoja, no Pará, Vanderlei Ataídes: "A saída do pacto fará justiça aos produtores que sempre cumpriram as leis brasileiras". (CNA/Wenderson Araujo/Trilux)

A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) anunciou, na segunda-feira (5), saída da Moratória da Soja, um acordo voluntário firmado em 2006 por empresas do setor, poder público e pela sociedade civil organizada, para a não comercialização da soja de áreas desmatadas na Amazônia a partir de 2008. 

A saída da Abiove dividiu opiniões. Ambientalistas foram contrários à decisão, no entanto, entidades de classe foram favoráveis, a exemplo da Aprosoja (Associação Brasileira dos Produtores de Soja), com representação no Pará.

"Na visão da Aprosoja, não havia mais necessidade de manter a moratória, pois existem ferramentas eficazes de controle de produção em áreas desmatadas ilegalmente”, observou ao Grupo Liberal, o presidente da Aprosoja, no Pará, Vanderlei Ataídes, nesta quinta-feira (8). 

A Aprosoja reúne produtores rurais de soja, com uma estrutura nacional e braços estaduais em grandes regiões produtoras, como no Pará, Mato Grosso e Bahia. 

Na prática, a Moratória da Soja vai completar 20 anos, em 2026, e surgiu como um grande acordo entre a iniciativa privada, setor público (apoio do governo federal) e a sociedade civil organizada, para frear o desmatamento na região amazônica por pressão do cultivo da soja.

A saída da Abiove, que representa grandes empresas do setor de processamento, industrialização e comércio de soja, ocorreu poucos dias após a entrada em vigor de uma lei no estado do Mato Grosso que veta o acesso a benefícios fiscais em favor de empresas signatárias de acordos comerciais que estabelecem compromisso que vão além da legislação ambiental. A Moratória da Soja vem sendo alvo, há anos, de setores ruralistas contrários à ampliação das restrições ambientais.

"A saída do pacto fará justiça aos produtores que sempre cumpriram as leis brasileiras, garantindo o uso legal de suas propriedades, em conformidade com o Código Florestal Brasileiro, um dos mais exigentes do mundo. As garantias já existem; basta seguir a lei. Nosso Código Florestal está aí para isso”, destaca Ataídes.

Ele completou: “Hoje, os mecanismos de controle já funcionam e têm sido utilizados. Isso impede a aquisição de grãos oriundos de áreas irregulares, como aquelas provenientes de desmatamento ilegal.

Perguntado sobre se existe risco de perda de mercado internacional, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, caso o Brasil seja visto como menos comprometido com o desmatamento zero, Vanderlei Ataídes, argumenta que não há essa preocupação: “Não acreditamos em perda de mercado devido ao fim da Moratória da Soja, até porque não existem outros mercados esperando que algum fornecedor tenha problemas para assumir a posição do anterior. Se o agro crescer, será de forma responsável; não na África, desmatando e prejudicando a fauna local”.

“O Pará não corre esse risco; estamos dentro da lei. Atualmente, apenas 1% da área do estado é ocupada com soja, o que não exerce pressão sobre o desmatamento”, enfatizou o titular da Aprosoja, no Pará.

