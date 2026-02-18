Estudantes podem receber bolsa de R$ 300 para pesca artesanal; veja como se inscrever

Estudantes do ensino médio que pertencem a comunidades da pesca artesanal em todo o Brasil têm até o dia 17 de março para realizar a inscrição no programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal. A iniciativa oferece mais de 700 bolsas de Iniciação Científica Júnior (ICJ) com o objetivo de incentivar a pesquisa e reduzir a evasão escolar nesses territórios. O projeto é uma parceria entre o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e terá início em maio deste ano.

Segundo informações divulgadas pelo MPA e pelo CNPq, a nova chamada conta com um investimento total de R$ 2,5 milhões. A proposta busca despertar a vocação científica entre jovens e incentivar talentos de estudantes que sejam filhos, netos ou dependentes de pescadores e pescadoras artesanais. Para participar, é necessário que o responsável tenha o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) ativo. As bolsas terão o valor de R$ 300 mensais e serão pagas pelo período de 12 meses.

O programa já atua em nove estados brasileiros e contempla atualmente cerca de 450 bolsas. Com a nova etapa, o Governo Federal expande a política pública para todo o território nacional. A ação integra o Programa Povos da Pesca Artesanal. Este conjunto de políticas abrange desde a extensão pesqueira até o combate ao racismo ambiental. O foco é garantir que o conhecimento tradicional das comunidades ribeirinhas e costeiras seja valorizado dentro do ambiente acadêmico.

Saiba como as instituições podem solicitar o benefício

As inscrições não são feitas diretamente pelos alunos. As Instituições de Ensino Superior (IES) ou Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) devem submeter as propostas. É necessário que a entidade seja pública ou privada sem fins lucrativos e possua cadastro ativo no Diretório de Instituições do CNPq. Além disso, a instituição executora precisa comprovar que já atua em projetos de pesquisa ou extensão relacionados ao setor pesqueiro.

As escolas parceiras devem ser indicadas já no momento da proposta institucional. A prioridade de seleção será para unidades de ensino localizadas em territórios pesqueiros, áreas costeiras e comunidades ribeirinhas tradicionais. O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, destacou que o projeto é fruto de um diálogo direto com os trabalhadores.

"O Jovem Cientista da Pesca Artesanal é resultado da escuta permanente que o MPA realiza junto às comunidades pesqueiras do país. É uma parceria que busca reduzir a evasão escolar e contribuir para a melhoria da educação no Brasil. São momentos como este que fazem tudo valer a pena", afirmou.

Diálogo entre ciência e tradição

Para o presidente do CNPq, Olival Freire Junior, a ação fortalece o vínculo entre a universidade e o saber popular. "Estamos promovendo um diálogo entre dois setores fundamentais para o conhecimento e a ciência: de um lado, os jovens pescadores com seus saberes tradicionais; de outro, os grupos de pesquisa e as universidades", ressaltou. O intercâmbio de informações permite que os estudantes desenvolvam pesquisas sobre suas próprias realidades e desafios locais.

O secretário Nacional da Pesca Artesanal, Cristiano Ramalho, reforçou que a expansão nacional é um marco para a categoria. "O programa já existia em alguns estados, mas agora, com essa parceria com o CNPq, ele se expande para todo o país. O Jovem Cientista é um resultado do 1º Plano Nacional da Pesca Artesanal e fortalece as pescadoras e pescadores das comunidades artesanais", afirmou. A iniciativa também foca em temas como gênero, cultura e fortalecimento da cadeia produtiva da pesca.

Resumo do programa e prazos

Vagas : mais de 700 novas bolsas de Iniciação Científica Júnior (ICJ)

: mais de 700 novas bolsas de Iniciação Científica Júnior (ICJ) Valor : R$ 300 mensais por aluno

: R$ 300 mensais por aluno Duração : 12 meses de benefício

: 12 meses de benefício Público : alunos do ensino médio que sejam dependentes de pescadores com RGP ativo

: alunos do ensino médio que sejam dependentes de pescadores com RGP ativo Inscrições : de 10 de fevereiro até o dia 17 de março de 2026

: de 10 de fevereiro até o dia 17 de março de 2026 Início das bolsas: previsto para o mês de maio de 2026