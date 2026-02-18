Agricultores familiares participam de curso sobre pecuária responsável em Belém

Agricultores familiares de diferentes territórios rurais do Pará participam, nesta quinta-feira (19) e sexta-feira (20), de uma programação voltada à pecuária responsável em Belém. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (Seaf) e reúne cerca de 60 produtores para discutir boas práticas, inovação e sustentabilidade na produção pecuária.

As atividades ocorrem das 8h30 às 18h30, no Auditório Castanheira do Centro de Treinamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), localizado na Travessa Lomas Valentinas, 2100, no bairro do Marco. A programação integra uma agenda mais ampla de fortalecimento da agricultura familiar no estado.

Durante os dois dias, especialistas da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), além de representantes de organizações sociais de defesa ambiental e entidades da agricultura familiar, compartilham conhecimentos técnicos e experiências práticas sustentáveis com os participantes.

Entre os temas abordados está o uso da casca da mandioca na alimentação do gado — alternativa que permite aproveitar resíduos da produção agrícola, reduzir custos e aumentar a eficiência nutricional do rebanho. As oficinas também apresentam estratégias para melhorar a produtividade em áreas de pastagem já consolidadas, dispensando a abertura de novas áreas e o desmatamento, com incentivo à diversificação produtiva.

Segundo dados da própria Seaf, cerca de um terço do gado criado no Pará está sob responsabilidade da pecuária familiar. Além disso, os pequenos criadores respondem por 75% do leite produzido no estado, o que reforça o peso econômico e social do segmento na cadeia agropecuária paraense.

A ação soma-se a outras políticas públicas voltadas à transformação do modelo agropecuário no estado, com a proposta de estruturar uma nova economia baseada na floresta viva, aliando produção, sustentabilidade ambiental, inovação e justiça social.

Serviço

Data: 19 e 20 de fevereiro de 2026 (quinta e sexta-feira)

Horário: das 8h30 às 18h30

Local: Auditório Castanheira do Centro de Treinamento da Semas Bosque – Endereço: Travessa Lomas Valentinas, 2100 – bairro do Marco