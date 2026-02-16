Capa Jornal Amazônia
PIS/Pasep 2026: pagamento do abono salarial inicia nesta segunda (16); veja regras e quem recebe

O abono salarial é pago com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e funciona como uma espécie de 14º salário para quem atende aos critérios previstos em lei.

Gabrielle Borges

O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep começa nesta segunda-feira (16) para trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que têm direito ao benefício. O calendário foi aprovado em dezembro pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e estabelece datas fixas para os depósitos ao longo do ano.

Nesta primeira etapa, recebem os nascidos em janeiro. O dinheiro será creditado conforme o cronograma oficial e poderá ser sacado até 30 de dezembro de 2026, prazo final para retirada do benefício. Veja a seguir as regras do PIS/Pasep e quem tem direito ao benefício.

Quem tem direito ao PIS/Pasep 2026?

O abono salarial do PIS/Pasep em 2026 será destinado aos trabalhadores que atenderem aos critérios estabelecidos pelo governo federal. Para ter direito ao benefício, é necessário ter recebido, em média, até R$ 2.765,92 por mês durante o ano-base de 2024.

Além do limite de renda, o cidadão precisa:

  • Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024, consecutivos ou não;
  • Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;
  • Ter os dados informados corretamente pelo empregador na RAIS ou no eSocial.

O valor do abono é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base e pode chegar ao equivalente a um salário mínimo.

Como serão feitos os pagamentos do PIS/Pasep 2026?

Os pagamentos do abono salarial PIS/Pasep seguem um calendário organizado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador ou servidor público. A liberação ocorre de forma escalonada ao longo do ano, conforme cronograma aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

O valor ficará disponível para saque até o último dia do calendário bancário de 2026. Caso o trabalhador não retire o dinheiro dentro do prazo, o recurso retorna aos cofres públicos.

Depósito é automático para quem tem conta

O crédito do abono salarial é feito automaticamente para quem possui conta na Caixa Econômica Federal, no caso do PIS, destinado aos trabalhadores da iniciativa privada. Já o Pasep, pago aos servidores públicos, é depositado pelo Banco do Brasil.

Quem não tem conta nos bancos responsáveis pode sacar o benefício pelos canais disponibilizados pelas instituições financeiras, conforme orientação oficial.

Como saber se vai receber o PIS/Pasep 2026?

Os trabalhadores que querem saber se têm direito ao abono salarial do PIS/Pasep 2026 já podem fazer a consulta pelos canais oficiais do governo federal. A verificação está disponível desde o dia 5 de fevereiro de 2026.

A checagem pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo Portal Gov.br. Para acessar, é necessário informar o CPF e a senha cadastrada, além de cumprir alguma etapa de segurança, como validação por biometria ou outro fator de autenticação.

A consulta permite verificar se o benefício foi liberado e qual o valor disponível para saque.

Como consultar o PIS/Pasep pela internet

  • Acesse o site oficial: servicos.mte.gov.br
  • Clique em “Entrar com gov.br”;
  • Informe o CPF e a senha cadastrados no Portal Gov.br;
  • Após o login, selecione a opção “Abono Salarial”;

Na tela seguinte, aparecerá a informação se o trabalhador tem direito ao benefício.

Como consultar pelo aplicativo

  • Baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital no celular ou tablet (caso ainda não tenha);
  • Faça login com CPF e senha do Portal Gov.br;
  • Na tela inicial, clique em “Abono Salarial – Consultar”.
  • Se a opção não estiver visível, acesse o menu inferior e selecione “Benefícios e Abono Salarial”;
  • O sistema mostrará se há valores disponíveis e o calendário de pagamento.

A orientação é que o trabalhador utilize apenas os canais oficiais para evitar golpes. Em caso de dúvida, também é possível buscar atendimento nas agências da Caixa Econômica Federal (para PIS) ou do Banco do Brasil (para Pasep).

Calendário do PIS/Pasep 2026

  • Nascidos em janeiro: 16/02
  • Nascidos em fevereiro: 16/03 (já que o dia 15 cai em um domingo)
  • Nascidos em março e abril: 15/04
  • Nascidos em maio e junho: 15/05
  • Nascidos em julho e agosto: 15/06
  • Nascidos em setembro e outubro: 15/07
  • Nascidos em novembro e dezembro: 16/08 (já que o dia 15 cai em um domingo)

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

