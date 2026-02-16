Veículos com placas de final 72 a 92 têm desconto no IPVA até 19 de fevereiro no Pará

A Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) informou que proprietários de veículos automotores com finais de placas entre 72 e 92 podem pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com desconto até a próxima quinta-feira, 19 de fevereiro.

O abatimento é concedido a quem não possui multas de trânsito e pode chegar a 15% do valor do imposto. Motoristas que estão há dois anos sem infrações têm direito a 15% de desconto; aqueles que não receberam multas no último ano garantem 10%; e nas demais situações o desconto é de 5%.

No Pará, o IPVA pode ser quitado de três formas: em cota única antecipada, com desconto; parcelado em até três vezes antes do vencimento, sem desconto; ou pago integralmente na data do licenciamento anual junto ao Departamento de Trânsito do Pará (Detran). Após o prazo do licenciamento, o imposto passa a ser cobrado com acréscimo de multa e juros.

Motos

Proprietários de motocicletas ou motonetas, novas ou usadas, de até 200 cilindradas e que não possuam outro veículo, podem acumular o desconto de bom motorista com a isenção parcial prevista na Lei nº 6.017/96, conforme o número de autuações registradas.

Nesses casos, a isenção funciona da seguinte forma: 100% para quem está há pelo menos dois anos sem multas; 50% de redução para quem teve uma infração nos últimos dois anos; e 30% de desconto nas demais situações.

Segundo o secretário da Fazenda, René Sousa Júnior, é possível ampliar a economia pagando o IPVA 2026 em cota única e acumulando os descontos de 15%, 10% ou 5% para motos e motonetas de até 200 cilindradas.

Pagamento

Para consultar o valor devido e emitir o Documento Estadual de Arrecadação (DAE), o contribuinte deve acessar o site da Secretaria de Estado da Fazenda.

O DAE pode ser pago via PIX ou por código de barras, na rede bancária autorizada — Banpará, Basa, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Caixa Econômica Federal — além das casas lotéricas.

A alíquota do IPVA é de 2,5% para automóveis, caminhonetes e veículos aquaviários recreativos ou esportivos não utilizados para fins comerciais.

Para ônibus, micro-ônibus, caminhões, cavalos mecânicos, motocicletas e similares, a taxa é de 1%. Veículos com mais de 15 anos de fabricação são isentos. Embarcações e aeronaves devem efetuar o pagamento até 30 de junho.