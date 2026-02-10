Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Custo de vida no Pará chega a R$ 3.050 por mês e pressiona orçamento das famílias

Pesquisa aponta que despesas essenciais concentram mais da metade dos gastos e apenas 14% dos moradores do Norte consideram fácil administrar as finanças

O Liberal
fonte

Despesas pressionam custo de vida dos paraenses (Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

O custo de vida no Pará e na Região Norte segue pressionando o orçamento das famílias e exige maior atenção ao planejamento financeiro. No estado, o gasto médio mensal chega a R$ 3.050, enquanto a média nacional alcança R$ 3.520, considerando despesas como moradia, contas recorrentes, supermercado, transporte, saúde, educação, lazer, alimentação, compras e serviços pessoais. Isso conforme os dados obtidas pela pesquisa “Custo de Vida no Brasil”, realizada pela Serasa em parceria com o instituto Opinion Box.

Na Região Norte, a dificuldade de administrar as finanças aparece de forma mais acentuada: apenas 14% dos moradores afirmam considerar fácil organizar pagamentos e despesas do dia a dia. No Brasil, esse percentual é de 19%, indicando que a maioria enfrenta desafios para manter as contas em dia.

As despesas essenciais concentram a maior parte do orçamento. Supermercado, contas recorrentes e moradia representam, juntas, 57% dos gastos mensais dos brasileiros, sendo também apontadas como as mais difíceis de equilibrar. Segundo a especialista em educação financeira da Serasa, Aline Vieira, a concentração desses gastos reduz a margem para imprevistos e torna o planejamento financeiro ainda mais necessário.

Os gastos com supermercado têm média nacional de R$ 930 por mês, chegando a R$ 1.110 no Sul e a R$ 780 no Nordeste. No Norte, a média é de R$ 840, mesmo valor registrado no Pará. Já as contas recorrentes, como água, energia, internet e streaming, somam R$ 520 mensais no país, com variação entre R$ 590 no Centro-Oeste e R$ 420 no Nordeste. No Norte, a média é de R$ 530, enquanto, no Pará, os gastos chegam a R$ 460.

A moradia também apresenta variações regionais. O custo médio nacional é de R$ 1.100 mensais, com maior valor no Sul (R$ 1.310) e menor no Nordeste (R$ 800). No Norte, a média é de R$ 1.020, refletindo diferenças nos preços dos imóveis e na dinâmica econômica regional.

Outras categorias de despesas evidenciam contrastes entre as regiões. O gasto médio com transporte é de R$ 350 por mês no Brasil, chegando a R$ 410 no Sul e caindo para R$ 270 no Nordeste. No Norte, a média é de R$ 320, enquanto no Pará o valor é de R$ 310. Já os gastos com saúde e atividade física atingem R$ 540 mensais no país, com média de R$ 460 no Norte e R$ 440 no Pará.

No lazer, o brasileiro gasta, em média, R$ 340 por mês, com R$ 290 na Região Norte e R$ 240 no Pará. Em educação, a média nacional é de R$ 620, com destaque para Sudeste e Sul, enquanto o Norte registra R$ 420 e o Pará, R$ 380. Em compras em geral, como calçados, cosméticos e pets, a média nacional é de R$ 390, com o Norte acima desse patamar, com R$ 430, e o Pará com R$ 470.

Apesar do peso das despesas, a mudança de cidade não aparece como uma estratégia adotada pela maioria. Apenas 10% dos entrevistados consideram se mudar em 2026 para reduzir gastos. Para a especialista, os dados indicam que o principal desafio está na reorganização do orçamento, já que a média de despesas ainda supera o valor do salário mínimo projetado, reforçando a necessidade de controle e planejamento financeiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

custo de vida em Belém
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

PESCA

Seguro-defeso no Pará: Beto Faro debate impactos da MP 1.323 com pescadores

Rodada de reuniões com entidades de 8 estados avalia riscos de exclusão e novas regras para o benefício de pescadores artesanais

10.02.26 19h36

MERCADO

Ibovespa quebra sequência de altas e fecha em leve queda nesta terça-feira (10)

Queda interrompe sequência positiva em pregão volátil marcado por ajustes no mercado

10.02.26 18h34

rombo de R$ 55 bilhões

FGC aprova plano para cobrir rombo do Master e quer garantir caixa já no 1º trimestre

O objetivo é garantir que, até o final do primeiro trimestre deste ano, o FGC já tenha caixa líquido compatível com o risco do sistema, segundo uma pessoa a par das discussões

10.02.26 17h04

despacho

Inspeção no BC sobre Master já foi feita e será enviada dia 12 a relator, diz presidente do TCU

Em novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master

10.02.26 16h27

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

INVERNO AMAZÔNICO

Robótica agrícola avança no Pará e promete transformar a colheita do açaí

Com robôs escalando palmeiras e operadores treinados em minutos, o estado dá passos firmes rumo a uma nova era no campo.

01.02.26 6h30

Alimentação

Vale-alimentação e vale-refeição têm novas regras a partir desta segunda-feira (9); veja o que muda

Mudanças atingem mais de 22 milhões de trabalhadores em todo o país

09.02.26 10h44

PROGRAMA FEDERAL

‘Minha Casa, Minha Vida’ impulsiona a construção civil do Pará com R$ 5 bilhões investidos

Programa habitacional concentra lançamentos, gera empregos, investimentos bilionários e consolida a construção civil como motor da economia paraense

08.02.26 8h00

modernização

Vale-refeição: entenda a proposta de novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador

Modernização do Programa de Alimentação do Trabalhador garante portabilidade e mais concorrência entre operadoras de vouchers

03.02.26 14h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda