Custo de vida no Pará chega a R$ 3.050 por mês e pressiona orçamento das famílias

O custo de vida no Pará e na Região Norte segue pressionando o orçamento das famílias e exige maior atenção ao planejamento financeiro. No estado, o gasto médio mensal chega a R$ 3.050, enquanto a média nacional alcança R$ 3.520, considerando despesas como moradia, contas recorrentes, supermercado, transporte, saúde, educação, lazer, alimentação, compras e serviços pessoais. Isso conforme os dados obtidas pela pesquisa “Custo de Vida no Brasil”, realizada pela Serasa em parceria com o instituto Opinion Box.

Na Região Norte, a dificuldade de administrar as finanças aparece de forma mais acentuada: apenas 14% dos moradores afirmam considerar fácil organizar pagamentos e despesas do dia a dia. No Brasil, esse percentual é de 19%, indicando que a maioria enfrenta desafios para manter as contas em dia.

As despesas essenciais concentram a maior parte do orçamento. Supermercado, contas recorrentes e moradia representam, juntas, 57% dos gastos mensais dos brasileiros, sendo também apontadas como as mais difíceis de equilibrar. Segundo a especialista em educação financeira da Serasa, Aline Vieira, a concentração desses gastos reduz a margem para imprevistos e torna o planejamento financeiro ainda mais necessário.

Os gastos com supermercado têm média nacional de R$ 930 por mês, chegando a R$ 1.110 no Sul e a R$ 780 no Nordeste. No Norte, a média é de R$ 840, mesmo valor registrado no Pará. Já as contas recorrentes, como água, energia, internet e streaming, somam R$ 520 mensais no país, com variação entre R$ 590 no Centro-Oeste e R$ 420 no Nordeste. No Norte, a média é de R$ 530, enquanto, no Pará, os gastos chegam a R$ 460.

A moradia também apresenta variações regionais. O custo médio nacional é de R$ 1.100 mensais, com maior valor no Sul (R$ 1.310) e menor no Nordeste (R$ 800). No Norte, a média é de R$ 1.020, refletindo diferenças nos preços dos imóveis e na dinâmica econômica regional.

Outras categorias de despesas evidenciam contrastes entre as regiões. O gasto médio com transporte é de R$ 350 por mês no Brasil, chegando a R$ 410 no Sul e caindo para R$ 270 no Nordeste. No Norte, a média é de R$ 320, enquanto no Pará o valor é de R$ 310. Já os gastos com saúde e atividade física atingem R$ 540 mensais no país, com média de R$ 460 no Norte e R$ 440 no Pará.

No lazer, o brasileiro gasta, em média, R$ 340 por mês, com R$ 290 na Região Norte e R$ 240 no Pará. Em educação, a média nacional é de R$ 620, com destaque para Sudeste e Sul, enquanto o Norte registra R$ 420 e o Pará, R$ 380. Em compras em geral, como calçados, cosméticos e pets, a média nacional é de R$ 390, com o Norte acima desse patamar, com R$ 430, e o Pará com R$ 470.

Apesar do peso das despesas, a mudança de cidade não aparece como uma estratégia adotada pela maioria. Apenas 10% dos entrevistados consideram se mudar em 2026 para reduzir gastos. Para a especialista, os dados indicam que o principal desafio está na reorganização do orçamento, já que a média de despesas ainda supera o valor do salário mínimo projetado, reforçando a necessidade de controle e planejamento financeiro.