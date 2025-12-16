Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Abono salarial PIS/Pasep terá calendário de pagamento fixo em 2026

O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o Pasep, pelo Banco do Brasil.

Estadão Conteúdo
fonte

Trabalhadores podem dar entrada no benefício pela internet ou presencialmente, nas unidades do Ministério do Trabalho e Previdência (Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil)

O calendário de pagamento de 2026 do abono salarial PIS/Pasep foi aprovado nesta terça-feira, 16, pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). As datas para o pagamento serão fixas no ano que vem.

O abono é um pagamento anual feito a trabalhadores que tenham exercido atividade remunerada com carteira assinada por pelo menos durante 30 dias no ano-base (dois anos antes, neste caso, 2024), estejam cadastrados no programa há pelo menos cinco anos e tenham tido remuneração média mensal de até dois salários mínimos no período trabalhado.

O Programa de Integração Social (PIS) se destina a trabalhadores da iniciativa privada e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), a funcionários públicos. O valor a ser recebido corresponde ao salário mínimo vigente dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados no ano-base. Assim, em 2026, o valor a ser recebido no abono será de R$ 135,08 a R$ 1.621.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) estima que cerca de 26,9 milhões de trabalhadores terão direito a receber o benefício em 2026, totalizando R$ 33,5 bilhões em pagamentos, que terão início em 15 de fevereiro e irão até o dia 15 de agosto. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o Pasep, pelo Banco do Brasil.

Segundo o MTE, em 2025 já foram liberados R$ 30,7 bilhões para o pagamento do benefício a 26,3 milhões de trabalhadores, e ainda há 154.180 benefícios disponíveis para saque, que totalizam o valor de R$ 161 milhões.

Os trabalhadores que ainda não fizeram o saque em 2025 têm até o dia 29 de dezembro para receber o benefício, que fica disponível por um período de 5 anos, inclusive para seus dependentes, caso não sacados. Em 2026, o benefício ficará disponível até 30 de dezembro.

Para saber se terá direito ao abono, a data de recebimento, o valor e o banco para efetuar o saque, o trabalhador pode consultar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital a partir do dia 05 de fevereiro, o Portal Emprega Brasil (gov.br), ou ligar no telefone 158 do MTE.

A partir de 2026, o cálculo para saber quem tem direito ao abono será alterado e passará a ser feito de acordo com a inflação do ano anterior, não mais o salário mínimo. A intenção é de evitar que cada vez mais pessoas recebessem o benefício, levando a maiores gastos por parte do governo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Abono salarial

ECONOMIA

PIS PASEP
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

Período natalino intensifica movimento no comércio e impulsiona a economia em Belém

Luzes, brilhos e promoções atraem consumidores que pesquisam e compram artigos diversos

16.12.25 22h53

FIQUE DE OLHO!

Abono salarial PIS/Pasep terá calendário de pagamento fixo em 2026

O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o Pasep, pelo Banco do Brasil.

16.12.25 18h33

trilionário

Fortuna de Musk bate recorde e chega a inédito valor de R$ 3,2 trilhões, afirma Forbes

Musk detém 42% da SpaceX

16.12.25 15h43

Investimentos

BNDES: fundo de investimento habilita R$ 1 bilhão para projetos de saúde e educação no Pará

Na região Norte, o volume habilitado alcança R$ 2,7 bilhões, o equivalente a 9,6% do total nacional

16.12.25 12h20

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

BENEFÍCIO TRABALHISTA

Segunda parcela do 13º salário deve ser paga até a próxima sexta-feira

Salário extra injetará R$ 369,4 bilhões na economia, segundo o Dieese

14.12.25 14h17

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

rodovias

Quatro praças de pedágio começam a operar no Pará neste sábado (13/12); veja os valores

Serão aceitas todas as formas de pagamento, incluindo o uso de TAGs nas faixas de cobrança automática

12.12.25 12h17

imposto

Decreto regulamenta desconto no IPVA para 2026 no Pará

Documento foi publicado em edição extra do Diário Oficial

16.12.25 11h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda