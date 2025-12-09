Mais de 630 mil paraenses têm direito a desconto na conta de luz, mas ainda não estão cadastrados

Mais de 630 mil consumidores no Pará podem receber desconto na conta de luz por meio da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), mas ainda não estão inscritos no programa, segundo dados divulgados pela Equatorial Pará. O benefício garante abatimentos que podem chegar a 100% para famílias cadastradas que consomem até 80 kWh por mês.

Os municípios com maior número de pessoas aptas a receber o desconto são Belém, com cerca de 68 mil potenciais beneficiários; Santarém, com 24 mil; Ananindeua, com 18 mil; Marabá, com 12 mil; Castanhal, com 8 mil; e Altamira, com 6 mil consumidores que atendem aos critérios do programa.

Para ampliar o acesso à Tarifa Social, a concessionária tem reforçado ações de busca ativa, especialmente em regiões com baixa adesão. De acordo com Alexandro Freitas, analista de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, a empresa vem intensificando as iniciativas para alcançar quem tem direito ao benefício.

“A Equatorial está reforçando as campanhas através das Caravanas com ações itinerantes, mas é fundamental que o cliente também nos procure para solicitar à Tarifa Social”, afirma Freitas.

Quem tem direito ao benefício

Para ser incluído no programa, é necessário atender a pelo menos um dos critérios abaixo:

• Estar inscrito no CadÚnico, com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa;

• Ser idoso ou pessoa com deficiência beneficiária do BPC (Benefício de Prestação Continuada);

• Famílias com renda de até três salários mínimos que tenham, entre os moradores, pessoa com deficiência ou doença que exija uso contínuo de equipamentos elétricos;

• Estar com o Número de Identificação Social (NIS) atualizado nos últimos dois anos.

A Equatorial reforça que o titular da conta de energia não precisa ser o mesmo que possui o NIS, não sendo necessário alterar a titularidade para ter acesso ao desconto.

Canais para inscrição

Consumidores que ainda não estão cadastrados podem procurar atendimento pelos seguintes canais:

• CRAS mais próximo;

• WhatsApp Clara: (91) 3217-8200;

• Site: www.equatorialenergia.com.br;

• Central de Atendimento: 0800 091 0196;

• Agências de atendimento e postos credenciados.

A concessionária orienta que os interessados mantenham os dados do CadÚnico atualizados para garantir o acesso ao benefício e evitar suspensão do desconto.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia