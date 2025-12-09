Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Mais de 630 mil paraenses têm direito a desconto na conta de luz, mas ainda não estão cadastrados

Belém é o município com maior número de pessoas aptas a receber o desconto por meio da Tarifa Social de Energia Elétrica

Thaline Silva*
fonte

A concessionária orienta que os interessados mantenham os dados do CadÚnico atualizados para garantir o acesso ao benefício (Agência Brasil)

Mais de 630 mil consumidores no Pará podem receber desconto na conta de luz por meio da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), mas ainda não estão inscritos no programa, segundo dados divulgados pela Equatorial Pará. O benefício garante abatimentos que podem chegar a 100% para famílias cadastradas que consomem até 80 kWh por mês.

Os municípios com maior número de pessoas aptas a receber o desconto são Belém, com cerca de 68 mil potenciais beneficiários; Santarém, com 24 mil; Ananindeua, com 18 mil; Marabá, com 12 mil; Castanhal, com 8 mil; e Altamira, com 6 mil consumidores que atendem aos critérios do programa.

VEJA MAIS 

image Fraudes bancárias e golpes representam 60% das queixas de consumidores na Defensoria Pública do Pará
Em entrevista, Cássio Bitar, coordenador do Nudecon, falou sobre os desafios enfrentados pelos consumidores paraenses e as ações do núcleo para combater fraudes, resolver problemas com energia elétrica e proteger os direitos do consumidor.

image Defensoria Pública do Pará reduz demandas por telecomunicações e problemas de energia elétrica
Em entrevista, coordenador do Nudecon detalha as ações da Defensoria Pública para resolver as queixas de consumidores, especialmente no interior do estado.

Para ampliar o acesso à Tarifa Social, a concessionária tem reforçado ações de busca ativa, especialmente em regiões com baixa adesão. De acordo com Alexandro Freitas, analista de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, a empresa vem intensificando as iniciativas para alcançar quem tem direito ao benefício.

“A Equatorial está reforçando as campanhas através das Caravanas com ações itinerantes, mas é fundamental que o cliente também nos procure para solicitar à Tarifa Social”, afirma Freitas.

Quem tem direito ao benefício

Para ser incluído no programa, é necessário atender a pelo menos um dos critérios abaixo:

• Estar inscrito no CadÚnico, com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa;

• Ser idoso ou pessoa com deficiência beneficiária do BPC (Benefício de Prestação Continuada);

• Famílias com renda de até três salários mínimos que tenham, entre os moradores, pessoa com deficiência ou doença que exija uso contínuo de equipamentos elétricos;

• Estar com o Número de Identificação Social (NIS) atualizado nos últimos dois anos.

A Equatorial reforça que o titular da conta de energia não precisa ser o mesmo que possui o NIS, não sendo necessário alterar a titularidade para ter acesso ao desconto.

Canais para inscrição

Consumidores que ainda não estão cadastrados podem procurar atendimento pelos seguintes canais:

• CRAS mais próximo;

• WhatsApp Clara: (91) 3217-8200;

• Site: www.equatorialenergia.com.br;

• Central de Atendimento: 0800 091 0196;

• Agências de atendimento e postos credenciados.

A concessionária orienta que os interessados mantenham os dados do CadÚnico atualizados para garantir o acesso ao benefício e evitar suspensão do desconto.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tarifa social

PARÁ
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Com 14 feriados prolongados em 2026, turismo e serviços devem aquecer economia de Belém

Ao todo, a capital paraense terá 14 datas com possibilidade de folga prolongada, distribuídas ao longo de nove meses, criando um cenário considerado positivo para a economia local

09.12.25 20h56

Economia

Sicredi lança prêmio para jornalistas sobre cooperativismo de crédito

Instituição financeira cooperativa recebe inscrições até 30 de junho de 2026

09.12.25 19h29

Economia

Fundo Amazônia: cadeias produtivas de florestas terão R$ 96,6 milhões

Programa vai contemplar 32 projetos da Amazônia Legal

09.12.25 18h28

BELÉM

Dívida de IPTU? veja como conseguir até 90% de desconto sobre juros e multas em imposto municipais

Prefeitura de Belém anunciou o Programa Dívida Zero, que oferece descontos e condições especiais de pagamento em débitos tributários

09.12.25 13h29

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Ensino Profissional

Pará abre mais de 15 mil vagas para cursos técnicos de nível médio

Há oportunidades em todas as regiões do estado, com inscrições online de 10 de dezembro a 10 de janeiro de 2026

04.12.25 18h27

Tarifa social

Mais de 630 mil paraenses têm direito a desconto na conta de luz, mas ainda não estão cadastrados

Belém é o município com maior número de pessoas aptas a receber o desconto por meio da Tarifa Social de Energia Elétrica

09.12.25 11h13

Economia

Pressão do Mercado: Grupo Mateus contrata nova auditoria após erro bilionário em estoque

Rede revelou descoberta de R$ 1,1 bilhão em erros na contabilidade de estoques

26.11.25 20h43

mudanças

Não tem mais sentido, com avanços tecnológicos, manter atual jornada de trabalho, diz Lula

Segundo o presidente, o debate sobre redução da jornada deve ser retomado de forma estruturada

04.12.25 14h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda