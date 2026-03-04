Supermercado abre mais de 100 vagas de emprego em Belém, Ananindeua e outras cidades do Pará
Oportunidades são para diversas funções operacionais, com inscrição online. Todas as vagas são inclusivas para pessoas com deficiência
Uma rede de supermercados com atuação no Pará está com mais de 100 vagas de emprego abertas para atuação em unidades localizadas em Belém, Ananindeua, Castanhal e outras cidades do estado. As oportunidades são destinadas a diferentes funções operacionais e também estão disponíveis para pessoas com deficiência (PcD).
Entre as posições ofertadas estão operador de loja, operador de caixa, comprador e auxiliar de açougue, entre outras funções voltadas ao funcionamento das unidades da rede Assaí. Os interessados devem realizar a inscrição pela internet, por meio da plataforma de recrutamento da empresa, selecionando o estado do Pará na busca de vagas.
Como se inscrever nas vagas de emprego no Pará
Para participar do processo seletivo, os candidatos devem acessar o site de recrutamento da rede de supermercados Assaí e preencher o cadastro com as informações solicitadas.
Para concluir a inscrição, é necessário:
- ter mais de 18 anos;
- possuir ensino médio completo;
- informar CPF e número de telefone;
- ter um endereço de e-mail atualizado.
O cadastro e a candidatura às vagas podem ser feitos no link: https://assai.gupy.io/
Benefícios e plano de carreira
De acordo com a empresa, as vagas oferecem remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. A rede também informa que mantém um plano estruturado de carreira, com investimentos em capacitação e desenvolvimento profissional dos colaboradores que atuam nas lojas em todo o país.
