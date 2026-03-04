Supermercado abre mais de 100 vagas de emprego em Belém, Ananindeua e outras cidades do Pará

Uma rede de supermercados com atuação no Pará está com mais de 100 vagas de emprego abertas para atuação em unidades localizadas em Belém, Ananindeua, Castanhal e outras cidades do estado. As oportunidades são destinadas a diferentes funções operacionais e também estão disponíveis para pessoas com deficiência (PcD).

Entre as posições ofertadas estão operador de loja, operador de caixa, comprador e auxiliar de açougue, entre outras funções voltadas ao funcionamento das unidades da rede Assaí. Os interessados devem realizar a inscrição pela internet, por meio da plataforma de recrutamento da empresa, selecionando o estado do Pará na busca de vagas.

Como se inscrever nas vagas de emprego no Pará

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem acessar o site de recrutamento da rede de supermercados Assaí e preencher o cadastro com as informações solicitadas.

Para concluir a inscrição, é necessário:

ter mais de 18 anos;

possuir ensino médio completo;

informar CPF e número de telefone;

ter um endereço de e-mail atualizado.

O cadastro e a candidatura às vagas podem ser feitos no link: https://assai.gupy.io/

Benefícios e plano de carreira

De acordo com a empresa, as vagas oferecem remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. A rede também informa que mantém um plano estruturado de carreira, com investimentos em capacitação e desenvolvimento profissional dos colaboradores que atuam nas lojas em todo o país.